Hinterseer-Wechsel nach Südkorea perfekt

ABS Michael Schwarz via www.imago-images.de

Lukas Hinterseer geht ab sofort in Südkorea auf Torjagd

Lukas Hinterseer verlässt den Hamburger SV fix und wechselt nach Südkorea zu Vize-Meister Ulsan Hyundai FC. Den 29-jährigen ÖFB-Legionär zieht es somit nach sechs Jahren in Deutschland nach Asien, wo er sich mehr Spielzeit als zuletzt in Hamburg erhofft.

>> Die Vereinsstatistik von Lukas Hinterseer in der weltfussball-Datenbank

Das Engagement von Lukas Hinterseer beim Hamburger ist nach eineinhalb Jahren schon wieder vorbei. Wie die "Rothosen" in einer Meldung bekannt gaben, verlässt der 29-jährige ÖFB-Legionär den Norden Deutschlands und wechselt nach Südkorea zu K League 1-Vize-Meister Ulsan Hyundai FC. Für den Neffen des ehemaligen Skistars Hansi Hinterseer ist es die erste Station außerhalb von Europa, nachdem er die letzten sechs Jahre bei verschiedenen Klubs ins Deutschland verbracht hatte.

Zehn Tore in 36 Pflichtspielen für den HSV

"Wir wünschen Lukas und seiner Familie alles Gute für die Zukunft und vor allem viel Erfolg bei der neuen, spannenden Herausforderung. Natürlich möchten wir uns bei Lukas für seine Zeit, sein Engagement und sein stets professionelles Verhalten beim HSV bedanken", so HSV-Sportdirektor Michael Mutzel.

Tschüs und Servus, Lukee 👋🏽



Lukas #Hinterseer wechselt nach Südkorea zu Ulsan Hyundai FC 🔄 Wir danken dir für die gemeinsame Zeit und wünschen alles Gute in Fernost, Lukas 🙏🏼🍀



Zur Meldung 👉 https://t.co/dPzxDnGjdM#nurderHSV pic.twitter.com/gjYNwTeqWs — Hamburger SV (@HSV) 22. Januar 2021

Lukas Hinterseer brachte es für den Hamburger SV in 36 Pflichtspielen auf zehn Tore sowie drei Vorlagen, kam zuletzt unter dem neuen Coach Daniel Thioune aber kaum mehr zum Zug und absolvierte in dieser Saison nur vier Kurzeinsätze in der zweiten deutschen Bundesliga. 13-mal kam der 29-jährige Angreifer auch für das österreichische A-Nationalteam zum Einsatz.

Zuvor kickte er bereits für den FC Lustenau, die Vienna, Wacker Innsbruck, den FC Ingolstadt 04 und den VfL Bochum. Insgesamt erzielte er in 127 zweite Bundesligaspielen satte 50 Tore und bereitete 15 Treffer vor. Auch in Deutschlands höchster Klasse konnte er in 56 Einsätzen über neun Treffer jubeln. In der österreichischen Bundesliga war er in 52 Spielen immerhin 16-mal erfolgreich.

red