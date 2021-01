Rapids Chancen auf Marco Grüll steigen

GEPA pictures/ Christian Moser

Marco Grüll (r.) ist Rieds heißeste Transferaktie

Ried-Stürmer Marco Grüll zieht nach wie vor das Interesse der heimischen Topklubs auf sich. Viel deutet darauf hin, dass der 22-Jährige entweder zu Rapid Wien oder zu Red Bull Salzburg wechseln dürfte.

"Der Kontakt ist noch nicht ganz vorbei, es ist viel möglich im Fußball", sagte Marco Grüll vergangenen Herbst im Interview mit weltfussball, angesprochen auf den am Ende doch nicht zustande gekommenen Wechsel nach Wien zu Rapid. In der Folge wurde in den Medien eher Serienmeister Red Bull Salzburg als aussichtsreichster Interessent am Flügelstürmer der SV Ried genannt, doch zum Ende der Wintertransferperiode könnte sich das Blatt wieder zugunsten der Hütteldorfer wenden.

>> Die kompletten Karrierestatistiken von Marco Grüll in der weltfussball-Datenbank

Wie die "Kronenzeitung" am Freitag berichtete, hole Rapid im Rennen um die Gunst des 22-Jährigen wieder auf. Das Blatt führt ein vermeintliches Salzburger Zögern im Transferpoker, die große Konkurrenz im Kader der "Bullen" und die besseren Aussichten auf Einsatzzeiten bei Grün-Weiß in Treffen.

Grülls Vertrag in Ried läuft im Sommer aus, dann wäre er ablösefrei. Ein Umstand, der die Ablösesumme zum Finish des Winterfensters noch drücken könnte. Und damit Ried im Kampf um den Klassenerhalt nicht erheblich geschwächt wird, könnte Rapid Grüll schon jetzt relativ günstig verpflichten und ihn noch bis Saisonende an seinen aktuellen Klub verleihen, zumal sich die Truppe von Dietmar Kühbauer derzeit offensiv ohnehin in starker Form präsentiert.

red