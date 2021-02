Wimmer schließt sich dem Karlsruher SC an

BRUNO FAHY via www.imago-images.de

Kevin Wimmer heuert wieder in Deutschland an

Für Kevin Wimmer hat das Reservistendasein bei Stoke City vorerst ein Ende. Der ÖFB-Legionär schließt sich leihweise bis Saisonende dem deutschen Zweitligisten Karlsruher SC an und soll für Entlastung in der von Verletzungen geplagten Defensive sorgen.

Kevin Wimmer kehrt nach Deutschland zurück und schließt sich leihweise bis Saisonende dem deutschen Zweitligisten Karlsruher SC an. Das gab der Tabellenfünfte in einer Aussendung bekannt. Für den ÖFB-Legionär ist es nach Stationen bei Köln und Hannover 96 bereits der dritte Aufenthalt bei einem deutschen Verein. Bei Karlsruhe soll er für Abhilfe in der von Verletzungssorgen geprägten Abwehr sorgen.

Rückkehr in die zweite deutsche Bundesliga

"Nach dem Ausfall von Dirk Carlson haben wir uns dafür entschieden, uns nochmal auf der Außenverteidigerposition zu verstärken. Mit Kevin Wimmer haben wir nun eine erfahrene Lösung gefunden, um im restlichen Saisonverlauf für den Falle des Falles wieder ein Stück weiter abgesichert zu sein", so Karlsruher SC-Geschäftsführer Oliver Kreuzer.

Viel Eingewöhnungszeit wird er wohl nicht brauchen für sein neues sportliches Umfeld, für den 1. FC Köln stand er bereits in 35 Zweitligapartien auf dem Platz, damals unter einem gewissen Peter Stöger als Coach. Generell erlebte er bei den "Geißböcken" seine erfolgreichste Zeit und war auch in der Bundesliga eine Saison Stammspieler, ehe er zu Tottenham Hotspur und folglich zu Stoke City weiterzog.

🆕 Willkommen im Wildpark, Kevin! Wir verstärken uns nach dem Ausfall von Dirk Carlson nochmal in der Verteidigung. 👉 https://t.co/gM1Wtc3fki#KSCmeineHeimat pic.twitter.com/V3sDLQXFG3 — Karlsruher SC (@KarlsruherSC) 1. Februar 2021

Bei Stoke City steht Wimmer noch bis Sommer 2022 unter Vertrag, dort kam er in der bisherigen Saison aber nur für die zweite Mannschaft zum Einsatz und verbrachte bereits in der Vergangenheit einige Zeit bei unterschiedlichen Leihklubs. Nun erfolgt also die Rückkehr nach Deutschland, mit Karlsruhe spielt er sogar um den Aufstieg mit, das Team von Christian Eichner liegt aktuell auf Tabellenplatz fünf, nur vier Punkte hinter einem Aufstiegsrang.

