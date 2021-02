Wimmer vor Rückkehr nach Deutschland?

BRUNO FAHY via www.imago-images.de

Kevin Wimmer könnte wieder in Deutschland anheuern

Für Kevin Wimmer könnte das Reservistendasein bei Stoke City endlich zu Ende gehen. Einem Bericht der "Badischen Neuesten Nachrichten" zufolge, steht der ÖFB-Legionär offenbar vor einem Wechsel nach Deutschland zu Zweitligist Karlsruher SC.

>> Die Vereinsstatistik von Kevin Wimmer in der weltfussball-Datenbank

Kevin Wimmer steht offenbar vor einer Rückkehr nach Deutschland. Das berichtet zumindest die "Badischen Neuesten Nachrichten", die den 28-jährigen Defensivspieler mit einem Wechsel zu Zweitligist Karlsruher SC in Verbindung bringen.

Dort soll er für Abhilfe in der von Verletzungssorgen geprägten Abwehr der Baden-Württemberger sorgen. Die Liga ist ihm durchaus bekannt, für den 1. FC Köln war bereits in 35 Partien auf dem Platz, damals unter einem gewissen Peter Stöger als Coach. Generell erlebte er bei den "Geißböcken" seine erfolgreichste Zeit und war auch in der Bundesliga eine Saison Stammspieler ehe er zu Tottenham Hotspur und folglich zu Stoke City weiterzog.

Bei Stoke City steht Wimmer noch bis Sommer 2022 unter Vertrag, dort kam er in der bisherigen Saison aber nur für die zweite Mannschaft zum Einsatz und verbrachte bereits in der Vergangenheit einige Zeit bei unterschiedlichen Leihklubs. Nun soll also die Rückkehr nach Deutschland erfolgen, mit Karlsruhe würde er sogar um den Aufstieg mitspielen, das Team von Christian Eichner liegt aktuell auf Tabellenplatz fünf, nur vier Punkte hinter einem Aufstiegsrang.

red