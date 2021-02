Erneut Verletzungspech beim LASK

GEPA pictures/ Manuel Binder

Dominik Reiter ist länger zum Zusehen gezwungen

Der LASK muss den nächsten verletzungsbedingten Ausfall hinnehmen. Wie die Linzer in einer Aussendung bekannt geben, hat sich Flügelstürmer Dominik Reiter im Training eine Verletzung im linken Oberschenkel zugezogen und wird mehrere Wochen ausfallen.

"Solche Dinge passieren im Fußball. Ich werde mich jetzt einige Tage schonen. Danach werde ich gemeinsam mit unserem medizinischen Betreuerstab daran arbeiten, so schnell wie möglich wieder zu meiner vollen Matchfitness zurückzukehren", gibt sich der Unglücksrabe kämpferisch.

Dominik Reiter stand in der laufenden Spielzeit bisher in neun Bundesliga-Spielen auf dem Platz und erzielte dabei einen Treffer. Unter Dominik Thalhammer bleibt ihm aktuell meist die Rolle als Joker, nur einmal stand er in der Liga in der Startelf der Linzer. In der Europa League und dem ÖFB-Cup reichte es in dieser Spielzeit immerhin schon insgesamt zu drei Startelfeinsätzen für den 23-jährigen Flügelstürmer.

red