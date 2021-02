Daniel Bachmann wieder im Aufwind

Bradley Collyer via www.imago-images.de

Bachmann schreitet bei Watford wieder voran

Während Watfords Stammkeeper Ben Foster wegen eines gebrochenen Fingers außer Gefecht ist, beweist ÖFB-Legionär Daniel Bachmann beim englischen Zweitligisten, dass er mehr als nur ein Notnagel ist.

In sechs Liga-Einsätzen mit Watford 2021 hielt Bachmann vier Mal die Null. Samstag beim 0:0 bei Coventry City wehrte er sechs Torschüsse ab, zwei Mal kann man ihm dabei durchaus "Glanzparaden" attestieren.

Der "Watford Observer" gab in seiner Sonntagsausgabe Bachmann mit einer 7 (auf einer Skala von 1 bis 10) die Bestnote aller Hornets-Kicker: "Er hat mit ein paar wichtigen 'Saves' Coventry den Zahn gezogen."

Schon vor der Partie betonte Foster übrigens in einem Interview mit "Talksport": "In dieser verrrückten Liga mit so vielen Spielen geht es ohnehin hauptsächlich darum, wenig Verletzte zu haben und verlässliche Leute, die gut einspringen können." Ansonsten könne man das gemeinsam angestrebte Ziel, den Aufstieg in die Premier League, nicht erreichen.

Watford nimmt aktuell mit Platz fünf im Championship einen Playoff-Platz ein, ist mit den Leadern aber durchaus auf Schlagdistanz.

