Wenninger bleibt dem FC Bayern weiter treu

Germann/ Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Carina Wenninger bleibt in München

ÖFB-Nationalspielerin Carina Wenninger bleibt ihrem Stammklub Bayern München weiterhin treu. Wie der aktuelle Tabellenführer der Frauen-Bundesliga bekannt gibt, unterzeichnet die dienstälteste Spielerin der Münchner einen Vertrag bis Sommer 2024.

>> Die Vereinsstatistik von Carina Wenninger in der weltfussball-Datenbank

Carina Wenninger und der FC Bayern München gehen auch in Zukunft gemeinsame Wege. Wie der Tabellenführer der Frauen-Bundeslige bestätigt, verlängert man mit der dienstältesten Spielerin im aktuellen Kader bis Sommer 2024. Die Frauen-Nationalteam-Spielerin ist seit 2006 für die Münchner aktiv und bringt es bisher auf 266 Pflichtspiele für das Profiteam. Während dieser Zeit konnte sie zweimal die Meisterschaft sowie den DFB-Pokal-Sieg bejubeln.

"Carina ist eine absolute Mentalitätsspielerin"

"Ich bin sehr glücklich über meine Vertragsverlängerung bis 2024. Wir haben uns für die kommenden Jahre hohe Ziele gesetzt. Wir wollen Deutscher Meister werden, den DFB-Pokal gewinnen und um die Champions League mitspielen. Das ist der Anspruch eines FC Bayern. Wir haben eine super Mannschaft, ein super Team und die besten Bedingungen. Das wollen wir jetzt in Erfolge ummünzen", strahlt eine sichtlich zufriedene Wenninger.

In der laufenden Saison stand die 77-fache Teamspielerin Österreichs in neun von 12 Bundesligaspielen in der Startelf, absolvierte zudem zwei Einsätze in der Champions League sowie einen im DFB-Pokal. Ihr aktueller Coach zeigt sich von seiner Abwehrchefin begeistert: "Carina ist eine absolute Mentalitätsspielerin, die kompromisslos im Zweikampfverhalten agiert. Mit ihrer Erfahrung und Einstellung ist sie gerade auch für unsere jungen Spielerinnen ein Vorbild."

red