Verlangt David Alaba 450.000 Euro pro Woche?

David Alaba hat bisher noch keinen neuen Klub gefunden

Hinter der Zukunft von David Alaba steht weiter ein großes Fragezeichen. Schnappte er sich mit dem FC Bayern München gerade den Klub-WM-Titel, kann er in puncto Vertragsverhandlungen noch kein Erfolgserlebnis vermelden. Das liegt wohl auch an seinen Gehaltsvorstellungen.

Seit elf Jahren ist David Alaba für den FC Bayern München im Einsatz, im Sommer dürfte das Kapitel vorerst geschlossen werden. Nach einem zähen Vertragspoker, konnten sich Spieler und Klub bisher auf keine Verlängerung des mit Sommer auslaufenden Kontraktes verständigen, der Abschied des ÖFB-Kickers scheint zementiert. Das Interesse am 28-jährigen Abwehrspieler ist keineswegs klein, die europäische Elite soll hinter dem 76-fachen Nationalspieler Österreichs her sein, doch die Gehaltsvorstellungen schrecken immer mehr Vereine ab.

Gehalt von 22 Millionen Euro im Jahr?

So melden nun "ESPN" und die englische Zeitung "The Telegraph", dass der Bayern-Verteidiger bei seinem neuen Klub ein Gehalt von rund 450.000 Euro pro Woche einfordert, das wären gut 1,8 Millionen Euro im Monat und fast unfassbare 22 Millionen Euro im Jahr. Dazu verlangt er einen Fünf-Jahresvertrag. Selbst für europäische Topvereine wie den Chelsea FC und den FC Barcelona, die durchaus ihr Interesse am Abwehrspieler angemeldet haben, offenbar zu viel.

Real Madrid soll aber weiterhin interessiert sein und gilt mit jetzigem Stand als der große Favorit auf einen ablösefreien Wechsel des österreichischen Abwehrspielers. Sollten die Gehaltswünsche aber tatsächlich stimmen, muss sich David Alaba wohl noch auf einen langen und zähen Vertragspoker einstellen.

red