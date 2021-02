Burgstaller setzt Torserie bei St. Pauli fort

Blatterspiel via www.imago-images.de

Hat aktuell Grund genug zum Jubeln: Guido Burgstaller

Guido Burgstaller und der FC St. Pauli, das passt einfach zusammen. Beim 3:2-Sieg gegen Darmstadt erzielte der ÖFB-Legionär für die "Kiezkicker" seine Saisontreffer sieben und acht. Es war der vierte Ligasieg für den Hamburger Klub in Folge.

Er netzt, netzt und netzt für seinen Klub. Guido Burgstaller dürfte sein Torriecher in der vergangenen Zeit bei Schalke 04 etwas abhanden gekommen zu sein, beim FC St. Pauli hat er ihn aber definitiv wieder gefunden. Beim 3:2-Sieg gegen Darmstadt schnürrte der ÖFB-Stürmer einen Doppelpack und traf damit auch im siebten Spiel hintereinander. Seitdem der "Burgi" in der Startelf steht, läuft es für die "Kiezkicker".

Burgstaller bringt St. Pauli wieder auf die Spur

Mit dem vierte Ligasieg in Folge verabschiedet sich St. Pauli zunächst aus dem Abstiegskampf und liegt mit 28 Punkten nun auf dem elften Platz im gesicherten Mittelfeld. Guido Burgstaller war erst im vergangenen September nach Norddeutschland gewechselt, hatte sich dann aber eine Gefäßverletzung im Bauchraum zugezogen und war von Ende Oktober bis Anfang des neuen Jahres außer Gefecht.

SCHLUSS! Was war das bitte für eine Schlussszene? Aber egal: Wir fahren den nächsten Sieg ein, die #Kiezkicker bezwingen @sv98 mit 3:2(1:0). #fcsp | #fcspsvd pic.twitter.com/aLPkQD9M2x — FC St. Pauli (@fcstpauli) 20. Februar 2021

Seit der Stürmer-Routinier wieder fit ist, läuft es auch für den deutschen Zweitligisten. Burgstaller steht aktuell bei sieben Saisontoren in elf Ligaspielen, insgesamt konnte er schon über 41 Tore in 75 2.Bundesligaspielen jubeln, im deutschen Oberhaus waren ihm in 95 Ligapartien immerhin 24 Tore gelungen.

red