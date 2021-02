Hütter: "Sieg ist sehr hoch einzuschätzen"

Jan Huebner

Adi Hütter jubelt über einen weiteren Meilenstein

Adi Hütter bleibt mit Eintracht Frankfurt nach dem 2:1-Heimsieg gegen Tabellenführer Bayern München der Überflieger der aktuellen Bundesliga-Saison. Mit 42 Punkten ist man weiterhin auf Champions League-Kurs und bleibt zudem 2021 weiter unbesiegt.

Der Höhenflug von Eintracht Frankfurt wird auch nicht von Tabellenführer Bayern München gestoppt. Die von Adi Hütter betreuten "Adler" bleiben nach dem 2:1-Heimsieg gegen den deutschen Rekordmeister weiter unbesiegt im Jahr 2021 und dürfen weiterhin von der Teilnahme an der Champions League träumen. Für den Tabellenvierten war der Sieg gegen die Bayern bereits der fünfte Ligaerfolg in Folge, nur zweimal verlor man generell erst in dieser Saison.

Dementsprechend zufrieden war auch Coach Adi Hütter nach der Partie: "Nach 22 Spieltagen nur sieben Punkte hinter den Bayern zu liegen und nur zwei Mal verloren zu haben, ist eine Topleistung. Wir sind glücklich, diese Weltklassemannschaft besiegt zu haben."

"Sind eine gute Mannschaft vom ersten bis zum 25. Mann"

Aus den vergangenen elf Partien konnten die Frankfurter satte 29 von 33 möglichen Punkten einfahren, auf Borussia Dortmund, die aktuell auf Tabellenplatz sechs liegen, hat man schon sechs Zähler Vorsprung. Das Erreichen der Königsklasse kein entfernter Traum mehr für die "Adler". "Der Sieg ist sehr hoch einzuschätzen, es sind Bonuspunkte. Ich hoffe, dass wir weiterhin in diesem Flow bleiben. Der Sieg gibt Kraft, Power und Selbstvertrauen. Es tut mir weh, dass wir solche Siege ohne Fans feiern. Jeder möchte uns jetzt als erstes in diesem Jahr schlagen", so der sichtlich zufriedene Cheftrainer von Eintracht Frankfurt.

Pssst, mal unter uns: Wer ist heute Morgen auch so aufgewacht? 👀😌#SGE pic.twitter.com/HQQl2SPTDZ — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 21. Februar 2021

Dabei war wieder einmal die Offensive der Frankfurter der Schlüssel zum Erfolg. 45 Tore konnte man in dieser Spielzeit bereits erzielen, damit nach dem FC Bayern München (62) gemeinsam mit Borussia Dortmund die zweitmeisten in der gesamten deutschen Bundesliga. Auch ÖFB-Kicker Martin Hinteregger war mit dem Auftreten des Teams sichtlich zufrieden: "Wir haben uns den Sieg vor der Pause mit guten Kombinationen erspielt und danach erkämpft."

Der auch Rückkehrer Luka Jović für eine "klasse erste Halbzeit" lobte und generell den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft hervorhob: "Wir sind eine gute Mannschaft vom ersten bis zum 25. Mann." Danach durfte er auch die Mannschaft mit einem Kasten Bier beglücken in Anlehnung an sein Sky-Interview, indem er den starken Handy-Konsum seiner Mitspieler in der Kabine nach einem Spiel kritisierte.

