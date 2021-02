Kroos äußert sich zu möglichem Alaba-Wechsel

imago sportfotodienst

Toni Kroos und David Alaba könnten bei Real wiedervereint werden

Jahrelang spielten Toni Kroos und David Alaba gemeinsam beim FC Bayern München und holten 2013 zusammen das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League-Sieg. Danach zog es den Mittelfeldspieler nach Spanien zu Real, dorthin könnte es jetzt auch David Alaba ziehen.

Toni Kroos und David Alaba könnte vor einer möglichen Wiedervereinigung stehen. Der österreichische Abwehrspieler hatte zuletzt seinen fixen Abgang vom FC Bayern München bekanntgegeben, wohin seine Reise im kommenden Sommer hinführt, ist aber weiterhin unklar. Spanische Medien meldeten den Wechsel des ÖFB-Legionärs zu Real Madrid bereits als fix, doch auf eine offizielle Bestätigung wartet man bisher vergeblich.

Nun äußert sich mit Toni Kroos ein ehemaliger Teamkollege von David Alaba beim FC Bayern bei "Sky" über einen möglichen Transfer des 28-jährigen Defensivspielers, will aber keine Prognose abgeben: "Das Problem ist, dass ich jetzt knapp sieben Jahre nicht mit ihm zusammengespielt habe. Es ist also ein bisschen schwierig für mich zu sagen, wie und was er denkt. Den Namen Alaba habe ich auch schon in Verbindung mit Real Madrid gelesen, aber ich habe jetzt keine Informationen dazu."

"Wenn man Stammspieler bei Bayern ist, dann bringt man die sportliche Qualität definitiv mit"

Toni Kroos und David Alaba erlebten beim FC Bayern erfolgreiche Zeiten, konnten mehrere Meistertitel gewinnen und 2013 auch gemeinsam den Champions League-Sieg bejubeln. Während Toni Kroos bei Real Madrid den Sieg der Königsklasse noch dreimal einfahren konnte, krönte sich David Alaba im abgelaufenen Jahr mit den Bayern zum zweiten Mal zu Europas Fußballkönig.

Qualitativ sieht Toni Kroos in David Alaba auf jeden Fall eine Verstärkung für die "Königlichen": "Wenn man Stammspieler bei Bayern ist, dann bringt man die sportliche Qualität definitiv mit, um auch bei Real Madrid zu spielen. Das ist ja klar, aber was da am Ende draus wird, werden wir sehen."

Insgesamt brachte es Toni Kroos auf 205 Pflichtspieleinsätze für den FC Bayern München, für Real Madrid kommt er schon auf 307 Partien. Alaba steht schon bei 416 Spielen für den deutschen Rekordmeister, für den er seit 2008, mit einer kurzen Unterbrechung in Hoffenheim, aktiv ist.

red