Southampton nun schon acht Runden sieglos

APA (AFP)

Marcelo Bielsa behielt im Duell mit Ralph Hasenhüttl klar die Oberhand

Der FC Southampton findet den Weg auf die Siegerstraße nicht mehr. Im Nachtragsspiel gegen Leeds setzt es für die Truppe von Trainer Ralph Hasenhüttl eine klare 0:3-Niederlage.

Southampton findet in der englischen Premier Legaue einfach nicht aus dem hartnäckigen Ergebnistief heraus. Das Team des steirischen Trainers Ralph Hasenhüttl kassierte am Dienstagabend im Nachtragsspiel der 18. Runde beim Zehnten Leeds United eine klare 0:3-Niederlage und ist damit in der Meisterschaft bereits acht Spiele sieglos. In dieser Phase gab es neben sieben Niederlagen nur zuletzt beim Heim-1:1 gegen Chelsea einen Punktgewinn.

In der Tabelle ist Southampton mit 30 Punkten nach 25 Spielen auf Position 14 zu finden.

It ends in defeat. pic.twitter.com/dO3JE88YRV — Southampton FC (@SouthamptonFC) 23. Februar 2021

