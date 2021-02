Bau des neuen LASK-Stadions verzögert sich

HELMUT FOHRINGER

Länger warten auf die neue Raiffeisen-Arena, heißt es nun

Der LASK räumt ein, dass beim Bau der neuen Raiffeisen-Arena "Verzögerungen nicht zu vermeiden" seien und macht dafür "mangelhafte Ausschreibungsunterlagen der ehemaligen Projektleitung" verantwortlich.

Während der Abriss des alten Linzer Stadions voranschreitet, wird sich der Neubau des Stadions des LASK verzögern. Dies räumte der Klub am frühen Mittwochnachmittag in einer Presseaussendung ein. Die Ausschreibung an die Baumeister durch die ehemalige Projektleitung habe Mängel aufgewiesen, die zu "Unzulänglichkeiten beim Vergabeprozess geführt" haben, schrieb der LASK. Also musste die Ausschreibung widerrufen und das Projekt noch einmal neu ausgeschrieben werden.

"Das Risiko, dass während der tatsächlichen Bauphase Nachträge und erhebliche Kosten auf uns zugekommen wären, war zu groß. Die Kostensicherheit wäre nicht gegeben gewesen", rechtfertigte Klubpräsident Siegmund Gruber den Schritt. Ex-Vizepräsident Manfred Zauner hatte vor zwei Wochen behauptet, die tatsächlichen Kosten des Neubaus würden sich statt der ursprünglich veranschlagten 65 Millionen Euro beinahe auf 117 Mio. verdoppeln. Eine Aussage, die Gruber damals vehement bestritt.

Wie groß die tatsächliche Zeitverzögerung bis zur Fertigstellung des neuen Stadions sein wird, ist noch unklar. "Aber wir werden alles dafür geben, die Verzögerungen im Rahmen zu halten", so Gruber.

