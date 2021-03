Nach Kreuzbandriss: Weimann kehrt auf den Platz zurück

Gruffydd Thomas via www.imago-images.de

Andi Weimann mit einem Zwischenerfolg auf dem Weg zum Comeback

Vier Monate nach seiner Operation aufgrund eines Kreuzbandrisses beginnt Bristol-City-Legionär Andreas Weimann wieder mit dem Training auf dem Platz.

Nach langer Verletzungspause kämpft sich Andreas Weimann wieder in Richtung Comeback. Am 24. Oktober 2020 zog sich der 29-jährige Wiener in Diensten von Bristol City im Championship-Match gegen Swansea (1:1) einen Kreuzbandriss zu, nun steht der Stürmer endlich wieder auf dem Rasen.

>> Andreas Weimanns Karrierestatistiken in der weltfussball-Datenbank

"Erster Tag zurück auf dem Platz", twitterte Weimann am frühen Montagnachmittag ein Foto seiner Stoppler. Weimann, der seit über 13 Jahren in England kickt, bestreitet seine dritte Saison für Bristol City, das nach 33 von 46 Runden als Elfter im gesicherten Mittelfeld der Tabelle liegt.

First day back on the pitches 🤩. #4monthspostop pic.twitter.com/H79eChhy37 — Andreas Weimann (@andiweimann) 1. März 2021

Seit seinem Wechsel in die 460.000-Einwohner-Stadt im Südwesten des Landes hat Weimann für Bristol 21 Tore, davon zwei in der aktuellen Spielzeit, erzielt.

red