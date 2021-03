Hasenhüttl kassiert nächste Pleite mit "Saints"

Peter Byrne via www.imago-images.de

Außer Tritt: Danny Ings und Southampton

Southampton von Trainer Ralph Hasenhüttl kommt in der englischen Premier-League nicht mehr in Tritt. Am Montag gingen die "Saints" bei Everton als 0:1-Verlierer vom Platz und kassierten damit die achte Niederlage in den jüngsten neun Ligapartien.

Als Tabellen-14. ist Southampton nur noch sieben Punkte von den Abstiegsplätzen entfernt. Everton feierte dank Richarlison (9.) den zweiten Sieg en suite und liegt als Siebenter nur zwei Punkte hinter den CL-Plätzen. Die "Saints" haben somit nur eines ihrer letzten 14 Ligaspiele für sich entscheiden können und sind nun schon fast zwei Monate ohne vollen Erfolg in Englands höchster Spielklasse. Den letzte Ligaerfolg konnte man gegen Vorjahresmeister Liverpool einfahren, seitdem stottert der Motor von Southampton gewaltig.

The thoughts of @janbednarek_ following tonight's defeat: — Southampton FC (@SouthamptonFC) 1. März 2021

"Ein Tor macht den Unterschied. Wir haben erneut verloren, weil wir aktuell kaum Tore erzielen und dann wird es schwierig ein Spiel zu gewinnen. Wir sind nicht voller Selbstbewusstsein, ich will die Spieler auch nicht mit den Erwartungen von mir überladen, aber ich weiß, dass wir aktuell nicht so spielen, wie wir das am Anfang dieser Saison getan haben", so ein sichtlich geknickter Ralph Hasenhüttl im Interview nach dem Spiel.

