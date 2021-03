Alaba-Berater äußert sich zu Transferpoker

Colin McPhedran/MB Media via www.imago-images.de

David Alaba hat bei der Wahl seines neuen Klubs offenbar freie Wahl

David Alaba wird den FC Bayern München nach 13 Jahren im Sommer verlassen, so viel steht fest. Nur wohin es den ÖFB-Legionär anschließend zieht, darüber gibt es noch keine Klarheit. Im Gespräch mit der "Sportbild" äußert sich nun sein Berater zum aktuellen Stand im Transferpoker.

Nach über 13 Jahren in München wagt David Alaba den Schritt aus der Hauptstadt Bayerns und will sich eine neue sportliche Herausforderung suchen. Seinen Abgang hat der ÖFB-Legionär bereits verkündet, über seinen zukünftigen Klub herrscht aber noch keine Klarheit. Zuletzt wurde er vor allem mit einem Wechsel nach Madrid zu Real in Verbindung gebracht, kurzeitig wurde der Transfer schon als fix vermeldet, doch bisher wartet man vergeblich auf eine Bestätigung.

"Alle Top-Klubs in Europa sind hinter David her"

Im Gespräch mit der "Sportbild" äußert sich nun Alabas Berater Pini Zahavi zum aktuellen Stand der Dinge und gibt an, dass der ÖFB-Kicker freie Wahl bei seinem neuen Arbeitgeber hat: "Alle Top-Klubs in Europa sind hinter David her. Aber er ist derjenige, der die finale Entscheidung treffen muss."

Auf der Liste dieser Topklubs sollen unter anderem neben Real Madrid auch der FC Barcelona, der Liverpool FC, Paris Saint-Germain sowie die beiden Großklubs aus Manchester stehen. Chelsea ist offenbar das geforderte Gehalt des 28-jährigen Abwehrspielers zu hoch, in den London hält man sich aktuell zurück.

In Paris soll man dagegen weiter sehr scharf auf David Alaba sein, der selbst im Freundeskreis einen Wechsel nach Frankreich stets ausgeschlossen hat. Sein Berater führte aber zuletzt Gespräche mit den Verantwortlichen des französischen Meisters. Die Traumdestination soll Spanien sein, Real Madrid gilt weiterhin als Favorit im Transferpoker um den 76-fachen Nationalspieler Österreichs.

