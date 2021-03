Gladbach an Wolfsburg-Coach Glasner dran?

dpa

Oliver Glasner ist offenbar bei der Konkurrenz gefragt

Borussia Mönchengladbach beschäftigt sich laut "Sport Bild" mit Oliver Glasner vom VfL Wolfsburg als Nachfolger für Trainer Marco Rose. Rose verlässt den Bundesligisten nach der Saison in Richtung Borussia Dortmund.

Der Österreicher Glasner steht beim VfL Wolfsburg zwar noch bis 2022 unter Vertrag, hat nach Medienberichten aber eine Ausstiegsklausel und nicht das beste Verhältnis zu Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke. Der hatte am Wochenende aber noch dem "Kicker" gesagt: "Ich gehe natürlich davon aus, dass wir mit Oliver auch in die nächste Saison gehen." In der Bundesliga steht Wolfsburg auf Rang drei.

Im ersten Jahr direkt für Europacup qualifiziert

Glasner wechselte im Sommer 2019 in den Norden Deutschlands zu Wolfsburg und führte den Klub direkt im in seinem ersten Jahr als Chefcoach in den Europacup. Dort war allerdings bereits in der Vorrunde wieder Schluss. Aktuell befindet man sich mit 45 Punkt auf dem dritten Tabellenplatz liegend auf Champions League Kurs, auch wenn es zuletzt eine 1:2-Niederlage gegen Hoffenheim setzte.

💬 Glasner: Wir sind alle enttäuscht. Wir haben das Spiel aufgrund unserer ersten Halbzeit verloren, wo wir in unserem Defensivverhalten nicht die Konsequenz an den Tag gelegt haben, wie wir sie zuletzt über Wochen und Monate gezeigt haben.



ℹ️➡️ https://t.co/8IIF6WtDcw#WOBTSG pic.twitter.com/1Ss5zU03T8 — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 6. März 2021

Der ehemalige LASK-Coach stand bisher bei 77 Pflichtspielen des VfL Wolfsburg an der Seitenlinie und holte seitdem 1,68 Punkte im Durchschnitt. Damit liegt er in der Rangliste der bisherigen "Wölfe"-Trainer auf dem siebten Platz.

dpa/red