Honsak-Tor bei wichtigem Darmstadt-Sieg

Honsak (r.) besiegelte Darmstadts wichtigen Sieg im Abstiegskampf

Der Österreicher Mathias Honsak hat am Samstag in der zweiten deutschen Bundesliga einen wichtigen 4:1-Erfolg Darmstadts über Erzgebirge Aue von "Joker" Philipp Zulechner (ab 72.) besiegelt. In der 90. Minute erzielte der 24-Jährige mit seinem dritten Saisontor den vierten Treffer der Gastgeber, die damit bereits neun Punkte vor dem ersten Fix-Abstiegsplatz liegen. Mann des Spiels war Serdar Dursun mit einem Triplepack (4./27./67).

Weiter bangen muss Sandhausen von Interimstrainer Stefan Kulovits. Gegen Fortuna Düsseldorf von Kevin Danso reichte es nur zu einem 0:0, man rangiert weiter in der Abstiegszone.

