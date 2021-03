Barnsley mit großen Schritten Richtung Playoff

Simon West via www.imago-images.de

Dominik Frieser eilt mit Barnsley von einem Sieg zum nächsten

Der Barnsley FC kann nicht mal ein Jahr nach dem Fast-Abstieg immer fester von einer möglichen Teilnahme an der Premier League träumen. Durch den 3:2-Sieg gegen Bournemouth bauten die "Tykes" ihren Vorsprung um einen Playoff-Platz auf fünf Punkte aus.

>> Spielbericht: AFC Bournemouth gegen Barnsley FC

Valérien Ismaël bleibt mit dem Barnsley FC das Team der Stunde in der englischen Championship. Rettete man sich in der vergangenen Saison erst am letzten Spieltag vor dem Abstieg, winkt in der laufenden Spielzeit das Ticket für das Playoff zur Premier League-Teilnahme. Nach 36 Spieltagen liegen die "Tykes" mit satten 61 Punkten auf Tabellenplatz sechs, durch den Sieg gegen Bournemouth beträgt der Vorsprung auf einen Nicht-Playoff-Platz bereits fünf Punkte.

Ismaël lobt Mentalität der Mannschaft

Das Team um die ÖFB-Legionäre Michael Sollbauer und Dominik Frieser, der beim Auswärtssieg gegen Bournemouth den wichtigen Treffer zum 2:2-Ausgleich erzielte, ist seit elf Ligaspielen ungeschlagen, feierte acht Siege und kassierte dabei lediglich sieben Gegentore.

Ex-LASK-Angreifer Dominik Frieser, in Barnsley "The iceman" genannt, war nach seinem dritten Saisontreffer im Interview nach dem Spiel sichtlich erleichtert: "Ich versuche einfach dem Team zu helfen, mit allem was in mir steckt. Ich laufe solange, bis ich Tod umfalle und gebe mein Bestes. Wenn dabei ein Tor gelingt, ist das natürlich großartig."

Auch sein Coach Valérien Ismaël war vor allem mit Moral seines Teams zufrieden, dass einen Rückstand noch in einen Auswärtssieg verwandelte: "Es war brillant, diese Mentalität in einem so wichtigen Spiel zu zeigen. Wir wollten das Momentum auf unsere Seite ziehen, wollten es dann nicht mehr hergeben. Wenn du in so einem Lauf bist, willst du ihn auch beibehalten."

🎥 Full reaction from @valerien_ismael and @DominikFrieser after today's victory is on iFollow Barnsley... — Barnsley FC (@BarnsleyFC) 13. März 2021

"Wir schauen nicht auf die Tabelle"

Im Moment spielt das Team des ehemaligen LASK-Trainers die beste Saison der Vereinsgeschichte seit 20 Jahren, bisher war der vierzehnte Platz das größte aller Gefühle am Ende einer Zweitligasaison. Sollten Frieser und Co. ihre Serie halten können, könnte am Ende sogar der ganz große Coup folgen. Auf einen direkten Aufstiegsplatz fehlen zwar acht Punkte, aber mit der aktuellen Form ist Barnsley zuzutrauen, auch das aufzuholen.

Oder wie Dominik Frieser nach dem Sieg gegen Bournemouth sagte: "Wir schauen nicht auf die Tabelle, wir schauen von Spiel zu Spiel, versuchen jedes zu gewinnen und wenn wir so weitermachen, dann werden noch weitere Siege folgen."

red