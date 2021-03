Hasenhüttl kassiert mit "Saints" nächste Pleite

APA (AFP)

Ralph Hasenhüttl findet mit Southampton nicht aus der Krise

Trainer Ralph Hasenüttl und Southampton können den Abstiegskampf in der englischen Premier-League weiter nicht abhaken. Am Sonntag kassierten die "Saints" in der 28. Runde eine 1:2-(1:1)-Heimniederlage gegen Brighton und liegen als 14. nur sieben Punkte vor dem "Strich".

Für Southampton war es die zehnte Niederlage in den jüngsten zwölf Ligaspielen. Brighton verbesserte sich auf Rang 16, vier Zähler hinter Southampton. Nachdem man vor acht Tagen noch mit 2:0 gegen Sheffield United gewinnen konnte, setzte es danach zwei Niederlagen gegen Manchester City und nun Zuhause gegen Brighton.

Defeat at St Mary's. pic.twitter.com/77CVGm6RVV — Southampton FC (@SouthamptonFC) 14. März 2021

Mit 33 Zählern nach 29 Runden hat der ehemalige RB Leipzig-Coach mit seinem Team nur sieben Vorsprung auf die Abstiegsplätze und verpasst es mit einem Heimsieg einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt zu machen.

apa/red