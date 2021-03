Hasenhüttl: "Wir müssen es viel besser machen"

Glyn Kirk via www.imago-images.de

Bei Ralph Hasenhüttl sitzt die Enttäuschung tief

Die 1:2-Heimniederlage gegen Brighton bedeutet für Ralph Hasenhüttl und Southampton die bereits zehnte Niederlage aus den letzten zwölf Spielen. Gerade einmal ein Unentschieden und ein Sieg schauten seit Beginn des Jahres für die "Saints" heraus. Der Boss nimmt sein Team in die Pflicht.

>> Spielbericht: Southampton FC gegen Brighton & Hove Albion

Die aktuelle Saison des Southampton FC gleicht einer Achterbahnfahrt der Gefühle. Stand man im November noch kurzzeitig an der Spitze der Premier League, wandert seit Monaten nun schon das Abstiegsgespenst bei den "Saints" umher und nähert sich nach der 1:2-Heimniederlage gegen Brighton sogar noch ein Stück. Der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz ist auf sieben Punkte geschmolzen, nur ein Sieg aus den letzten zwölf Spielen zu wenig.

32 Gegentore in zwölf Spielen

Das sah auch Manager Ralph Hasenhüttl nach dem Spiel so: "Wir glauben, dass wir abgesichert sind, aber ich denke, dass wir wirklich aufpassen müssen, weil wenn wir so weiterspielen, werden nicht viele weitere Spiele gewinnen. Das ist klar."

An honest assessment from the boss: — Southampton FC (@SouthamptonFC) 14. März 2021

An der Offensive scheitert es bei den "Saints" nicht so sehr, da konnte man in den vergangenen zwölf Partien immerhin zehn Tore erzielen, dafür hat man in der Defensive ein umso größeres Problem. In dem selben Zeitraum kassierte man ganze 32 Gegentore, 46 hat man auf die gesamte Saison gesehen schon bekommen. Die Tendenz zeigt klar nach unten.

"Wir müssen besser spielen in der Zukunft und das ist das Ziel für die nächsten Wochen: Hart arbeiten, um wieder so zu spielen, wie wir das schon gezeigt haben", gibt Ralph Hasenhüttl die Parole aus. Als nächstes steht das FA-Cup-Viertelfinale gegen Bournemouth an, wo man den Einzug in die nächste Runde anpeilt. Doch dafür muss die Leistung besser werden: "Uns steht das Cup-Spiel am Wochenende bevor, aber wenn wir so spielen wie zuletzt, werden wir keine Chance haben. Wir müssen es viel besser machen."

Das müssen die "Saints" in der Tat, auf Tabellenplatz 14 liegend spuckt das Abstiegsgespenst in der Hafenstadt weiter.

red