Frankfurt gibt Verletzungsupdate zu Hinteregger

Ulrich Hufnagel via www.imago-images.de

Martin Hinteregger hat sich im Abschlusstraining verletzt

Nachdem Martin Hinteregger wegen einer zugezogenen Verletzung im Abschlusstraining nicht beim Bundesliga-Hit gegen RB Leipzig dabei sein konnte, gibt sein Verein nun ein Update über das Ausmaß der Verletzung des ÖFB-Legionärs.

>> Die Vereinsstatistik von Martin Hinteregger in der weltfussball-Datenbank

Eintracht Frankfurt vermeldet Neues zum Verletzungsausmaß von Abwehrchef Martin Hinteregger, der kurzfristig vor der Partie gegen RB Leipzig ausgefallen ist. Wie der Tabellenvierte der deutschen Bundesliga bekannt gibt, hat sich der 28-jährige Nationalspieler Österreichs eine leichte Zerrung der Faszie des linken Oberschenkels zugezogen.

ℹ️ Personal-Update:

Martin Hinteregger hat eine leichte Zerrung der Faszie des linken Oberschenkels erlitten. Ob er in den nächsten Tagen ins Mannschaftstraining zurückkehren kann, ist vom weiteren Heilungsverlauf abhängig.#SGE pic.twitter.com/pANW1DIply — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 15. März 2021

Wann der ehemalige Red Bull Salzburg-Spieler wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren kann, ist noch ungewiss und hängt laut den Frankfurtern vom weiteren Heilungsverlauf ab. Martin Hinteregger stand in dieser Saison in 24 Bundesligaspielen in der Startelf, kam zudem zweimal im DFB-Cup und neunmal in der Europa League zum Einsatz.

red