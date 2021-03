Tschechische Profis mit dem Privatjet nach Estland

Moritz Mueller via www.imago-images.de

Patrick Schick von Bayer Leverkusen soll für das Länderspiel der Tschechen gegen Estland eingeflogen werden

Die Corona-Restriktion zwingen die Verbände bei den bevorstehenden Fußball-Länderspielen zu einer kreativen Reiseplanung.

So wurden die tschechischen Bundesliga-Profis Vladimir Darida (Hertha BSC), Jiri Pavlenka (Werder Bremen), Pavel Kaderabek (TSG Hoffenheim) und Patrik Schick (Bayer Leverkusen) nicht für die Partien gegen Belgien (27. März) und in Wales (30. März) nominiert, weil sie nach der Rückkehr aus den "Virusvariantengebieten" zwei Wochen in Quarantäne gemusst hätten.

Beim Spiel zuvor in Estland (24. März) soll das Bundesliga-Quartett aber dabei sein, weil der baltische Staat "nur" als "Hochinzidenzgebiet" gilt. Eine Isolation nach der Rückkehr ist nicht vorgeschrieben.

Um die Profis nach Estland zu bringen, wird der tschechische Verband nach Informationen des "kicker" einen Privatjet chartern. Der Flieger soll die Spieler auf zwei Flughäfen in der Nähe von Köln und Berlin aufnehmen und sie wieder zurückbringen.