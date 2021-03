Ärger beim BVB nach Guerreiro-Berufung

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Raphael Guerreiro stand dem BVB zuletzt nicht zur Verfügung

Raphael Guerreiro hat die letzten vier Pflichtspiele von Borussia Dortmund aufgrund einer Muskelverletzung verpasst. Dennoch wurde der BVB-Star für die anstehenden Länderspiele seiner portugiesischen Nationalmannschaft nominiert. Das sorgt für Ärger bei den Schwarz-Gelben.

Sportdirektor Michael Zorc zufolge ist das Vorgehen des portugiesischen Verbands "sinnbefreit", wie der "kicker" zitiert. Der BVB muss insgesamt zehn Nationalspieler abstellen, mit sämtlichen Verbänden stand der Revierklub daher zuletzt im direkten Austausch, um "vernünftige Lösungen zu finden", so Zorc auf der Pressekonferenz vor dem Duell gegen Köln (2:2). Im Fall Raphael Guerreiro scheint der BVB dennoch ins Leere gelaufen zu sein.

Der Dortmunder Funktionär hatte immer wieder deutlich gemacht, die Abstellung in solchen Fällen zu verweigern, "wenn sich für uns Nachteile wie eine anschließende Quarantäne ergeben". So standen etwa die Länderspielreisen von Jude Bellingham und Giovanni Reyna bis zuletzt auf der Kippe. Bellingham soll für England die WM-Qualifikationsspiele gegen San Marino, Albanien und Polen bestreiten. Für Reynas US-Team steht ein Freundschaftsspiel gegen Nordirland auf dem Programm.

Guerreiros belgische Mitspieler beim BVB, Thomas Meunier und Thorgan Hazard, wurden zwar ebenfalls in ihre Nationalmannschaften berufen. Da durch die Reise zum Länderspiel der Belgier gegen Tschechien eine Quarantäne nach Rückkehr drohen würde, fehlt das Duo in diesem Spiel allerdings.

Raphael Guerreiro indes soll mit Portugal bei den Spielen in der WM-Qualifikation gegen Aserbaidschan (am 24.03. in Turin, Italien), in Serbien (27.03.) sowie in Luxemburg (30.03.) dabei sein. Die Abstellungspflicht für den BVB besteht in diesem Fall, weil die Partien nicht in Gebieten stattfinden, die eine anschließende Quarantäne mit sich ziehen.