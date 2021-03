Kalajdžić äußert sich zu Stuttgart-Verbleib

dpa

Saša Kalajdžić spielt beim VfB Stuttgart eine starke Saison

Saša Kalajdžić hat seine Bereitschaft für eine Vertragsverlängerung beim VfB Stuttgart signalisiert. "Das kann ich mir durchaus vorstellen", sagte der 23 Jahre alte Österreicher dem "kicker". Der 2,00 Meter große Mittelstürmer hat beim Bundesliga-Aufsteiger noch einen Vertrag bis zum Sommer 2023, mit 13 Toren in 25 Spielen aber nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht.

"Ich bin froh, beim VfB zu sein. Weil ich gerne beim VfB spiele und weiß, dass ich geschätzt werde", sagte Kalajdžić . "Ich bin mit Kopf und Herz in Stuttgart." Der ehemalige Admira Wacker-Angreifer erzielte in dieser Saison in 25 Bundesligaspielen 13 Tore und konnte zuletzt auch den Vereinsrekord von Fredi Bobić einstellen, als er in sieben aufeinanderfolgenden Spielen jeweils mindestens einmal getroffen hat.

Starkes Comeback nach Kreuzbandriss

Saša Kalajdžić kommt seit seinem Wechsel im Sommer 2019 aus der Südstadt nach Stuttgart auf 34 Pflichtspiele für seinen neuen Verein, in denen ihm bisher 15 Tore gelungen sind. Zudem bereitete er fünf weitere Treffer bisher vor. Seine Debüt-Saison verpasste er bis auf sechs Einsätze in der zweiten deutschen Bundesliga fast vollständig, nachdem er sich kurz nach seinem Transfer einen Kreuzbandriss zugezogen hatte und rund zehn Monate für sein Comeback brauchte.

Doch der 23-jährige zwei-Meter-Mann kam stärker als zuvor zurück und liegt in der Torschützenliste der deutschen Bundesliga auf dem sechsten Platz. Seinen Marktwert konnte der zweifache Nationalspieler Österreichs mittlerweile auf sieben Millionen Euro steigern.

Durch seine guten Leistungen sind auch andere Klubs auf Kalajdžić aufmerksam geworden, der sich aber aktuell in Stuttgart pudelwohl fühlt. Zudem sein Verein auch noch gute Chancen hat, nächstes Jahr im Europacup vertreten zu sein.

dpa/red