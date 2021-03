Lienhart in "Sportschau-Elf der Woche"

Pressefoto Rudel/Herbert Rudel via www.imago-image

Philipp Lienhart durfte bereits zum vierten Mal in dieser Saison über ein Tor jubeln

Ehre für Freiburg-Legionär Philipp Lienhart. Der österreichische Verteidiger liefert beim 2:0-Heimsieg seines Klubs gegen den FC Augsburg eine starke Leistung ab und sorgte in der 79. Minute mit einem Kopfballtreffer für die Entscheidung. Dafür wurde er nun die "Sportschau-Elf der Woche" gewählt.

Philipp Lienhart wurde für seine starke Leistung im Bundesligaspiel gegen Augsburg von der "Sportschau" in die "Elf der Woche" gewählt. Der 24-jährige Defensivspieler bot beim 2:0-Heimsieg für seinen Klub Freiburg eine starke Leistung und sorgte mit einem Kopfball in der 79. Spielminute für die Entscheidung im Spiel. Für den ehemaligen Rapid-Nachwuchskicker war es bereits der vierte Saisontreffer im 26ten Bundesligaspiel.

Philipp Lienhart hat in dieser Saison seinen Torreicher gefunden, nachdem er in den Spielzeiten davor nicht einmal für die Freiburger anschreiben konnte. Der gebürtige Lilienfelder kam im Sommer 2017 von Real Madrid nach Freiburg und hat sich mittlerweile zur Stammkraft in der zentralen Defensive der "Breisgauer" entwickelt. Der zweifache ÖFB-Teamspieler bringt es seither schon auf 86 Pflichtspiele für den SC Freiburg. In der aktuellen Saison stand er bisher in allen 26 Ligaspielen in der Startelf, nur einmal nicht über 90 Minuten.

red