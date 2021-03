Sabitzer will Leipzig offenbar verlassen

Roger Petzsche via www.imago-images.de

Wie lange bleibt Marcel Sabitzer RB Leipzig noch erhalten?

Wagt Marcel Sabitzer im Sommer den nächsten Schritt und verabschiedet sich von seinem derzeitigen Klub RB Leipzig? Nach Informationen der "Bild" pocht der ÖFB-Teamspieler offenbar auf einen Abschied, Trainer Julian Nagelsmann will seinen Kapitän aber nicht kampflos aufgeben.

>> Die Vereinsstatistik von Marcel Sabitzer in der welfussball-Datenbank

Es ranken sich weiter Abgangsgerüchte um RB Leipzig-Kapitän Marcel Sabitzer. Der ÖFB-Teamspieler, der seit Sommer 2015 seine Schuhe für den Bundesliga-Zweiten schnürt und es seitdem auf rund 219 Pflichtspiele für die "Sachsen" bringt, wurde bereits im Frühjahr mit einem Wechsel nach London zu Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht. Doch seitdem wurde es um einen möglichen Abgang still. Laut Informationen der "Bild" hat sich der 26-Jährige aber offenbar entschlossen, seinen aktuellen Arbeitgeber im kommenden Sommer zu verlassen.

"Normal, dass sich viele Vereine mit ihm beschäftigen"

Bis Sommer 2022 steht Marcel Sabitzer noch bei RB Leipzig unter Vertrag, sollte man sich auf keine Vertragsverlängerung einigen können, so wäre im kommenden Transferfenster die letzte Chance noch eine größere Ablösesumme für den Kapitän zu bekommen. Trainer Julian Nagelsmann gibt sich in dieser Hinsicht aber noch entspannt: "Bei Sabi steht noch überhaupt nichts fest, weder in die eine noch in die andere Richtung. Sein Vertrag bei uns läuft bis 2022. Es ist normal, dass sich viele Vereine mit ihm beschäftigen."

Die Auktionen laufen noch bis zum 12. April.



Die Gesamtsumme aus den Versteigerungen wird an das @Kinderhospiz_LE übergeben! Dort finden Familien von schwerstkrankten Kindern zusätzliche Unterstützung und Geborgenheit. 🙏



➡ https://t.co/DO9YUS06Q8

➡ https://t.co/SoGqtgpa48 pic.twitter.com/WoOSmdgZCS — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) 27. März 2021

Bei seiner aktuellen Form auch wenig verwunderlich, zuletzt konnte er beim 1:0-Sieg gegen Bielefeld den entscheidenden Treffer erzielen. Allgemein stand Sabitzer in der aktuellen Saison in bisher 21 Bundesligaspielen auf dem Feld, dabei gelangen ihm sechs Tore und drei Assists. Auch in der Champions League kam der 46-fache Teamspieler Österreichs in dieser Saison siebenmal zum Einsatz.

Neben den "Spurs" sollen laut "Bild" auch der Liverpool FC und Manchester United Interesse an Sabitzer haben. Bei Leipzig spricht aktuell allerdings weniger für einen Abschied, man liegt in der Bundesliga als einziger Bayern-Jäger auf dem zweiten Tabellenplatz, zudem hat er als Kapitän auch das vollste Vertrauen seines Coaches.

"Wir haben am Anfang etwas Zeit gebraucht, um gegenseitig einen Zugang zu finden und miteinander warm zu werden. Jetzt sind wir ständig im Austausch", so Julian Nagelsmann, der den ÖFB-Teamspieler noch gerne länger im Trikot der "Bullen" sehen möchte.

red