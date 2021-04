Laimer: "Den 'Sabi' lasse ich nicht gehen"

APA (AFP)

Konrad Laimer (r.) und Marcel Sabitzer (l.) im August 2020 im Dreikampf mit Kylian Mbappé

Um RB Leipzigs Kapitän Marcel Sabitzer ranken sich seit geraumer Zeit Gerüchte um einen Wechsel zu Tottenham. Landsmann und Klubkollege Konrad Laimer will den 27-Jährigen aber nicht ziehen lassen.

ÖFB-Nationalspieler Konrad Laimer will bei RB Leipzig um seinen Landsmann Marcel Sabitzer kämpfen. Der RB-Kapitän wird immer wieder mit Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht. "Macht euch keine Gedanken, den 'Sabi' lasse ich nicht gehen. Ich habe ihm schon gesagt, dass er nicht weg darf nach so einer bescheidenen Saison für mich. Ich will noch mindestens ein Jahr an seiner Seite den Rasen umpflügen", sagte Laimer in einem Interview der "Leipziger Volkszeitung".

Beim Spitzenspiel am Karsamstag (18:30 Uhr) gegen den FC Bayern München wird der 23-jährige Laimer nach langer Verletzungspause fehlen. "Für solche Spiele ist man Fußballer geworden, da brennt auch nasser Rasen. Ich würde viel dafür geben, mitspielen zu dürfen", sagte der Mittelfeldspieler, der dem deutschen Bundesligisten und Österreichs Team seit dem Champions-League-Halbfinale gegen Paris am 18. August 2020 wegen einer Knieoperation fehlt.

