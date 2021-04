Baumgartner träumt von Champions League-Sieg

GEPA pictures/ Philipp Brem via www.imago-images.d

Christoph Baumgartner ist auch im ÖFB-Team zu einer fixen Größe geworden

Bei seinem Stammklub TSG Hoffenheim 1899 ist Christoph Baumgartner längst zum Stammspieler gereift. Auch im ÖFB-Team übernimmt der 21-Jährige eine immer wichtigere Rolle. Der gebürtige Horner hat eine beachtliche Entwicklung hingelegt und setzt sich weitere ambitionierte Ziele.

Stammspieler in der deutschen Bundesliga bei der TSG Hoffenheim und mittlerweile schon achtfacher Nationalspieler Österreichs. Christoph Baumgartner hat in den letzten eineinhalb Jahren eine beachtliche Entwicklung hingelegt und wurde auch schon mit Großklubs wie Manchester United in Verbindung gebracht. Zuletzt konnte er auch in der WM-Qualifikation gegen Färöer wieder anschreiben und seinen dritten Länderspieltreffer erzielen.

"Setze mir immer extrem ambitionierte Ziele"

Im Gespräch mit der "Krone" zeigt sich der gebürtige Horner zufrieden mit seiner Entwicklung, ist aber noch lange nicht am Ende angekommen: "Ich setze mir immer extrem ambitionierte Ziele. Zum Beispiel habe ich vor gut einem Jahr gesagt, dass ich bei der EM dabei sein will. Da werden auch einige gedacht haben, ich bin größenwahnsinnig."

Doch mittlerweile ist er zu einer fixen Größe im Team von Franco Foda herangewachsen und aus der österreichischen Nationalelf gar nicht mehr wegzudenken. Kein Wunder, bei seinem Stammklub TSG Hoffenheim stand er in der aktuellen Saison in 23 von 25 Bundesligaspielen in der Startelf, erzielte dabei fünf Tore und bereitete zudem fünf weitere vor. Auch in der Europa League konnte er mit fünf Scorerpunkten in acht Einsätzen durchaus überzeugen.

Obwohl es Interesse von anderen Klubs gegeben hat, entschied sich Baumgartner für einen Verbleib in Hoffenheim und verlängerte seinen Vertrag bis Sommer 2025. Für ihn die richtige Entscheidung: "Ich glaube, dass Hoffenheim für mich aktuell die beste Plattform bietet, um mich sportlich weiterzuentwickeln. Das war der Hauptgrund für diese Entscheidung. Ich fühle mich dort wirklich wohl und bin dem Verein auch sehr dankbar."

Champions League-Titel bleibt ein Ziel

Dabei entschied er sich auch gegen Angebote, die ihm Einsätze in der Champions League möglich gemacht hätten: "Ein Wechsel zu einem Klub, der Champions League gespielt hätte, wäre vielleicht möglich gewesen, aber für mich als junger Spieler ist es jetzt wichtig, bei einem sehr stabilen Klub in Deutschland weiter Fuß zu fassen, meine Leistungen zu bestätigen und noch konstanter zu werden. Das gilt es in den nächsten Jahren fortzuführen. Irgendwann wird der Schritt zu einem größeren Verein vielleicht dann folgen."

Den Pokal in der Königsklasse hochzustemmen, ist aber weiterhin ein großes Ziel des offensiven Mittelfeldspielers: "Es ist nicht unmöglich. Und solange es nicht unmöglich ist, werde ich alles in meiner Macht Stehende dafür tun, um dem Ziel so nahe wie möglich zu kommen."

Momentan spielt er erst seine zweite Profi-Saison, wurde aber bereits für seine Leistungen in der abgelaufenen Spielzeit von den Hoffenheim-Fans zum "Spieler der Saison" gewählt, wurde zudem auch von seinen Bundesliga-Kollegen als "Aufsteiger der Saison" geehrt. Sollte Christoph Baumgartner seine starken Leistungen fortsetzen, könnte er seinen ambitionierten Zielen bald einen Schritt näher kommen.

