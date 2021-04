Barnsley schreibt Vereinsgeschichte

Tom Smith via www.imago-images.de

Beim Barnsley FC läuft es zurzeit richtig gut

Der Barnsley FC nähert sich den Play-offs um den Premier League-Aufstieg mit gewaltigen Schritten und hat nach 40 Runden nun 68 Punkte auf dem Konto. Das Team von Coach Valérien Ismaël strotzt nach dem sechsten Auswärtssieg in Folge nur so von Selbstvertrauen.

Den LASK musste er trotz Platz vier und der Qualifikation für den Europacup am Ende der vergangenen Saison verlassen, nun formte er aus einem Abstiegskandidaten einen Anwärter auf einen Platz in der Premier League. Welche Verwandlung der Barnsley FC nach der Amtsübernahme von Valérien Ismaël durchgemacht hat, scheint schier unglaublich. Letztes Jahres rettete man sich erst am allerletzten Spieltag vor dem Abstieg, nun winkt sogar das Ticket für die Play-offs um den Aufstieg in Englands höchste Spielklasse.

"Wir haben mit diesem Sieg Geschichte geschrieben"

Das 2:1 gegen Luton Town bedeutete bereits den sechsten Auswärtssieg für Barnsley in Folge, das gelang in der 134-jährigen Geschichte des Vereins zum ersten Mal. In den vergangenen 15 Spielen kassierte man zudem lediglich eine Niederlage und holt dabei sensationelle zehn Siege.

Coach Valérien Ismaël war dementsprechend begeistert nach dem erneuten Sieg in der Ferne: "Wir haben mit diesem Sieg Geschichte geschrieben. Es war eine professionelle Vorstellung und wir waren sehr fokussiert, diese Punkte zu holen."

34 von möglichen 45 Punkten konnte Barnsley in den vergangenen Ligaspielen einheimsen, damit zählt man aktuell zu den leistungsstärksten Teams in ganz Europa. Sechs Runden stehen noch aus und hält das Team der ÖFB-Legionäre Michael Sollbauer und Dominik Frieser diese Serie, dann könnte am Ende wirklich der ganz große Coup herausspringen.

Für Valérien Ismaël ist es jetzt wichtig mit der Mannschaft fokussiert zu bleiben: "Wir müssen so weitermachen und wir wollen so weitermachen. Wir sind bereit, den Job zu erledigen. Wir wollen bleiben wo wir sind und in der Tabelle, wenn möglich, weiter nach vorne kommen. Dafür musst du jederzeit eine starke Performance abliefern, doch was unser Team aktuell zeigt, ist genau das, was man braucht, um das zu schaffen."

