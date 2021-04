Hinteregger fehlt Frankfurt weiterhin

APA/dpa

Hinteregger muss wegen einer Obverschenkelverletzung weiterhin pausieren

Adi Hütter muss am Samstag mit Eintracht Frankfurt im österreichischen Trainerduell der deutschen Bundesliga mit Oliver Glasner und dem VfL Wolfsburg seinen Abwehrchef ersetzen. ÖFB-Teamverteidiger Martin Hinteregger wird für das Schlagerspiel des Tabellenvierten gegen den Tabellendritten nicht fit.

>> Liveticker: Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg

"Martin Hinteregger wird es nicht schaffen, aber ich gehe davon aus, dass er nächste Woche wieder am Training teilnimmt", sagte Hütter am Donnerstag.Hinteregger laboriert an einer Oberschenkelverletzung und hatte deshalb auch den Start des ÖFB-Teams in die WM-Qualifikation verpasst.

🎙️ #Hütter:

„Hinteregger wird nicht rechtzeitig fit. Ich gehe davon aus, dass er nächste Woche ins Training zurückkehrt. @AminYounes11 hat mit der Mannschaft trainiert und ist einsatzbereit. Für @A_Toure38 und Ache wird es diese Saison nicht mehr reichen.“

––––––#SGE #SGEWOB — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 8. April 2021

apa