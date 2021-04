Stuttgart droht Ausfall von Saša Kalajdžić

APA/POOL

Saša Kalajdžić (r.) macht der Knöchel etwas zu schaffen

ÖFB-Teamstürmer Saša Kalajdžić laboriert an einer leichten Knöchelverletzung und legt vorerst eine Trainingspause ein.

Saša Kalajdžić hat am Dienstag wegen leichten Knöchelproblemen nicht am Mannschaftstraining des deutschen Bundesligisten VfB Stuttgart teilgenommen. Der 23-jährige ÖFB-Teamstürmer ist seit der 2:3-Niederlage gegen Borussia Dortmund am Wochenende angeschlagen und arbeitete daher in der Vorbereitung auf das Auswärtsspiel bei Union Berlin am Samstag vorerst nur individuell. Ein Ausfall wäre ein herber Schlag, da Kalajdžić in 27 Partien gleich 14 Mal traf.

Ebenfalls fraglich ist ein Einsatz von Kapitän Gonzalo Castro, der wegen muskulärer Probleme nicht im Kreise der Mannschaft trainierte.

apa