Sollbauer: "Damit hat niemand gerechnet"

Michael Sollbauer hat man mit Barnsley aktuell allen Grund zu jubeln

Als sich Michael Sollbauer im Jänner 2020 dem englischen Zweitligisten Barnsley FC anschloss, steckte man noch mittendrin im Abstiegskampf. Nur knapp eineinhalb Jahre später kämpft der ehemalige WAC-Kapitän mit seinem Team um den Aufstieg in die Premier League.

Im vergangenen Sommer musste Michael Sollbauer mit seinem Klub Barnsley bis zur allerletzten Sekunde um den Klassenerhalt in der zweiten englischen Liga zittern. Knapp ein Jahr später darf der ehemalige Kapitän des Wolfsberger AC sogar von zukünftigen Duellen gegen Größen wie Manchester City, Liverpool und Co. träumen, denn seit Valérien Ismaël das Zepter bei den "Tykes" übernommen hat, blickt man im Norden Englands nach oben und nicht mehr nach unten.

Lob für die Spieler und Mitarbeiter

Mit 74 Punkten liegt man drei Spieltage vor Schluss auf dem sechsten Tabellenplatz der englischen Championship, der zur Teilnahme an den Playoffs um den Aufstieg in die Premier League berechtigen würde. Nach dem knappen 1:0-Auswärtssieg gegen Huddersfield, bei dem Michael Sollbauer die gesamten 90 Minuten am Feld stand und Ex-LASK-Kicker Dominik Frieser zur Halbzeit ausgewechselt wurde, beträgt der Vorsprung auf einen Nicht-Playoff-Platz schon sechs Punkte.

Für Michael Sollbauer ist die Entwicklung seines Teams schier unglaublich, wie er im Interview auf der Vereinshomepage sagt: "Wir haben noch nicht die Zeit gefunden, zurückzuschauen, aber wenn man darüber nachdenkt, ist es eine wirklich großartige Reise, die wir im letzten Jahr durchgemacht haben. Ich glaube, vor 12 Monaten hat niemand damit gerechnet, aber man sieht, dass wir eine gute Truppe sind und wir alle zusammenarbeiten - nicht nur die Spieler, sondern auch die Mitarbeiter im Verein."

Sollbauer selbst stand in laufenden Saison in 32 von 35 Ligaspielen in der Startelf, insgesamt bringt er es schon auf über 50 Einsätze in der zweithöchsten Fußballliga Englands seit seinem Wechsel vom Wolfsberger AC. Der Abwehrhüne, der unter Gerhard Struber direkt zum Stammspieler avancierte, konnte sich auch unter dessen Nachfolger Valérien Ismaël in der Defensive von Barnsley etablieren.

Zu früh für Feierlichkeiten

"Wenn du eine klare Bereitschaft zeigst, sind große Dinge möglich und aktuell befinden wir uns in einer richtig guten Position, die wir uns, meiner Meinung nach, absolut verdient haben. Jetzt ist es wichtig, auch den letzten Schritt zu machen, wir befinden uns in einer guten Lage, aber es ist noch zu früh, um zu feiern", so der Abwehrroutinier der "Tykes".

Doch mit sechs Punkten Vorsprung bei noch neun möglich zu holenden Punkten, ist zumindest die Teilnahme am Aufstiegsplayoff für Barnsley so gut wie gesichert. Nach zehn Punkten aus den letzten fünf Spielen geht man mit einer breiten Brust in die abschließenden Duelle gegen Rotherham United, Preston North End und Norwich City. "Wir können alle sehr stolz sein und es ist eine gute Sache, dass wir so weitermachen", zeigt sich Sollbauer zufrieden.

