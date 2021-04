Bachmann fixiert Aufstieg mit Watford

Andrew Fosker/BPI/Shutterstock via www.imago-image

Grober Jubel bei Watford über den direkten Wiederaufstieg

Daniel Bachmann wird mit seinem Klub Watford FC im nächsten Jahr in der Premier League antreten. Den "Hornets" reichte dazu ein 1:0-Heimsieg über Millwall, um nicht mehr von den ersten zwei Plätzen verdrängt werden zu können. Bachmann blieb in seinem 22.Spiel zum 13ten-mal ohne Gegentor.

>> Spielbericht: Watford FC gegen Millwall FC

Jubel bei Daniel Bachmann und dem Watford FC. Die "Hornets" setzten sich am 44. Spieltag mit 1:0 Zuhause gegen Millwall durch und können zwei Spieltage vor Schluss nicht mehr von den ersten beiden Plätzen der englischen Championship verdrängt werden. Nach dem Abstieg in der vergangenen Saison, gelingt Watford somit der direkte Wiederaufstieg in die Premier League.

Sarr mit dem Siegestor

Den Siegestreffer gegen Millwall erzielte Ismaïla Sarr, der in der elften Spielminute einen Elfmeter verwandelte. Danach ließ Watford nichts mehr zu, Daniel Bachmann konnte seinen Kasten bereits zum 13ten-mal sauber halten und feiert nun den Aufstieg in die höchste Fußballklasse Englands. Mit 88 Zählern liegt Watford aktuell auf dem zweiten Platz hinter Tabellenführer Norwich, der momentan auf 93 Zähler kommt.

Der Meistertitel wäre für Bachmann und Co. somit theoretisch noch möglich, doch angesichts von fünf Punkten Rückstand und noch sechs zu vergebenen Punkten, würde das eher einem Wunder gleichen.

red