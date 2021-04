Barnsley hat Playoff-Ticket so gut wie sicher

Chris Cooper via www.imago-images.de

Barnsley jubelt über einen weiteren Sieg

Nach dem gesicherten Klassenerhalt am letzten Spieltag der vergangenen Saison, wird sich der Barnsley FC in dieser Saison nicht mit dem Thema Abstieg beschäftigen müssen. Im Gegenteil, das Thema Aufstieg rückt nun in den Fokus. Denn zwei Spieltage vor Schluss hat das Team von Valérien Ismaël die besten Karten um einen Platz für das Aufstiegsplayoff in die Premier League.

>> Spielbericht: Barnsley FC gegen Rotherham United

77 Punkte stehen nach 44 von 46 Spielrunden beim Barnsley FC auf dem Konto. Die Truppe von Valérien Ismaël hat sich in der Topgruppe der englischen Championship etabliert und liegt aktuell auf dem sensationellen fünften Tabellenplatz, der zur Teilnahme am Aufstiegsplayoff für einen Premier League-Slot berechtigen würde. Dass man diesen auch behalten wird, ist nach dem 1:0-Heimsieg gegen Rotherham United so gut wie sicher.

"Wirklich unglaublich, was wir erreicht haben"

Momentan hat man auf einen Nicht-Playoff-Platz neun Punkte Vorsprung, Reading hat als Siebtplatzierter zwar noch eine Partie weniger ausgetragen, doch selbst bei einem Sieg, hätten die "Tykes" zwei Spieltage vor Schluss immer noch sechs Punkte Vorsprung auf die "Royals", bei fast gleichem Torverhältnis. Es müsste also für Barnsley wirklich der Supergau eintreten, sodass sie diese Chance noch aus der Hand geben.

👊 Goodnight, Reds.



Let's see this through, TOGETHER ❤️ pic.twitter.com/GmMVIoLjeD — Barnsley FC (@BarnsleyFC) 24. April 2021

"Wenn man sich die gesamte Saison bis jetzt ansieht, ist es wirklich unglaublich, was wir erreicht haben", gibt sich der ehemalige LASK-Coach Valérien Ismaël sehr zufrieden mit seiner Mannschaft. Kein Wunder, hat er doch aus einem akut-gefährdeten Abstiegskandidaten, einen Mitstreiter um den Premier League-Aufstieg geformt. Darunter auch die beiden ÖFB-Legionäre Michael Sollbauer und Dominik Frieser, die ebenfalls ihren Anteil am Erfolgslauf der "Tykes" haben. Im gestrigen Spiel stand zumindest der ehemalige WAC-Kapitän bis zur 52. Minute auf dem Spielfeld.

"Jetzt haben wir das Privileg, zuhause abwarten zu können, wie die anderen performen und können so entspannt zusehen, was passiert. Ich bin sehr stolz auf meine Jungs", freut sich Coach Ismaël nach dem vierten Sieg in den letzten fünf Spielen über den aktuellen Erfolgslauf. Ob der Trainer auch in der nächsten Saison bei Barnsley auf der Bank Platz nehmen wird, ist noch nicht gesichert, zuletzt wurde der ehemalige LASK-Coach schon mit Premier League-Klub Crystal Palace in Verbindung gebracht. Und die Interessenten werden durch die aktuelle Form von Barnsley wohl auch nicht weniger.

red