Stöger-Treffen mit Köln-Sportchef Heldt

Peter Stöger wird mit einer Rückkehr nach Köln in Verbindung gebracht

Nach seinem verkündeten Abschied von der Wiener Austria steht Peter Stöger für die kommende Saison noch ohne Verein da. Das könnte sich aber bald ändern, denn offenbar ist sein Ex-Klub 1. FC Köln an einer Verpflichtung des ehemaligen Erfolgstrainers interessiert.

Peter Stöger wird die Wiener Austria am Ende der Saison verlassen, doch wohin es den Coach danach zieht, darüber wird spekuliert. Eine heiße Spur führt nun zu seinem Ex-Klub 1. FC Köln, der gerade um den Klassenerhalt in der deutschen Bundesliga kämpft. Dort ist aktuell Friedhelm Funkel als Interimstrainer tätig, doch eine Beschäftigung über das Saisonende hinaus hat der 67-Jährige bereits ausgeschlossen. Auf der Suche nach einem Nachfolger sind die Verantwortlichen also wieder bei Peter Stöger gelandet, der nach zwei Jahren seine Segel in Wien streicht.

Stöger will "bedingungslosen Rückhalt" im Verein

Laut Informationen der "Bild" ist ein Treffen zwischen Köln-Sportchef Horst Heldt und dem aktuellen Austria-Trainer am Wochenende geplant. Das Treffen findet auch deshalb etwas kurzfristig statt, weil das komplette Team des 1. FC Köln anschließend in eine Art "Vor-Quarantäne" für den Saisonendspurt geht. Deshalb nützt der Köln-Sportchef die noch verbleibende Freiheit, um sich mit Stöger in Wien über eine mögliche Rückkehr in die "Domstadt" zu unterhalten.

Stöger selbst hat bereits signalisiert, dass er sich ein zweites Engagement bei den Kölnern vorstellen kann, unabhängig davon in welcher Liga sie im nächsten Jahr spielen. Bereits von 2013 bis 2017 stand der der 55-Jährige bei den Kölnern an der Seitenlinie, führte sie nicht nur zum Aufstieg in die Bundesliga, sondern auch erstmalig in den Europacup. In 168 Spielen konnte er einen Punkteschnitt von 1,40 pro Partie aufweisen.

Dennoch muss von Seiten des 1. FC Köln auch Überzeugungsarbeit geleistet werden, denn die Fankritik, die sich mit deutlichen Schmähgesängen nach dem Wechsel Stögers nach Dortmund, nicht nur gegen ihn, sondern auch dessen Lebensgefährten Uli Kriegler richteten, sowie der banale Umgang von Ex-Vorstandsmitglied Stefan Müller-Römer bei diesem Thema, haben auch bei Stöger Narben hinterlassen. Laut der deutschen Zeitung verlangt Stöger deshalb "bedingungslosen Rückhalt" im Klub, sollte es zu einem Transfer kommen.

Neben Stöger sind laut dem Bericht aber auch Ex-Austria Wien-Coach Thorsten Fink und Paderborn-Trainer Stefan Baumgart beim aktuellen Bundesligisten im Gespräch.

