Phillip Mwene trifft erstmals für Mainz

Philipp Mwene (Nr 23) bejubelt sein erstes Bundesligator

Mit seinem ersten Tor in der deutschen Bundesliga hat Phillipp Mwene den FSV Mainz vor einer Niederlage bewahrt.

Der 27-jährige Wiener traf am Montag im Heimspiel gegen Hertha BSC in der 40. Minute zum 1:1-Endstand. Lucas Tousart hatte die Gäste kurz davor (36.) in Führung gebracht. Mainz hielt damit Rang zwölf mit sechs Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz und acht Zähler vor den Berlinern, die auf dem zweiten Abstiegsplatz liegen.

Philipp Mwene💬: „Es freut mich natürlich, dass ich den Ausgleich für die Mannschaft machen konnte. Und das Tor war ja auch schön!“ #Mainz05 #M05BSC pic.twitter.com/aJPPKFJngy — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) 3. Mai 2021

Nach dem jüngsten 2:1-Coup gegen Rekordmeister Bayern München änderte Mainz-Trainer Bo Svensson seine Startformation überraschend gleich auf vier Positionen. Trotz der personellen Rochade waren die Hausherren von Beginn an spielbestimmend. Den Berlinern war die zweiwöchige Quarantäne, in der nur individuelles Training möglich war, anzumerken.

Der FSV schien Herr der Lage zu sein, wurde dann aber eiskalt erwischt. Nach einem Freistoß von Trainer-Sohn Marton Dardai traf Tousart per Kopf für die Berliner. Doch nur vier Minuten später traf Mwene mit einem herrlichen 20-Meter-Schuss ins Kreuzeck - sein erstes Tor in seinem 28. Bundesligaspiel.

Im Finish hätte beinahe auch der zweite Österreicher im Mainzer Trikot getroffen, doch Torhüter Alexander Schwolow parierte einen Schuss von Karim Onisiwo aus spitzem Winkel.

