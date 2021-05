Mourinho will offenbar Sabitzer nach Rom lotsen

Roger Petzsche via www.imago-images.de

Folgt Marcel Sabitzer José Mourinho nach Rom?

Auch nach seinem Aus bei Tottenham Hotspur und seinem bestätigten Wechsel zur AS Roma ist das Interesse von José Mourinho an Leipzig-Kapitän Marcel Sabitzer nicht kleiner geworden. Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, plant der portugiesische Startcoach den ÖFB-Legionär nach Italien zu holen.

Lange hat es nicht gedauert bis José Mourinho nach seinem Aus bei Tottenham Hotspur wieder einen neuen Verein gefunden hat. Dass es am Ende die AS Roma geworden ist, hat doch einige überrascht. Mit dem portugiesischen Startcoach plant der Hauptstadt Klub aus Italien wieder zur nationalen Spitze zurückzukehren, in der aktuellen Saison liegt man nur auf dem siebten Tabellenplatz und ist bereits neun Punkte hinter Stadtrivale Lazio Rom. Um die Roma wieder zurück in die Erfolgsspur zu führen, plant Mourinho offenbar die Verpflichtung einiger Starkicker.

Zwei ehemalige United-Profis plus Sabitzer?

Laut "Gazzetta dello Sport" soll es sich dabei zum einen um seine früheren Manchester United-Schützlinge Nemanja Matić und Juan Mata handeln, zum anderen ist der portugiesische Starttrainer offenbar weiterhin erpicht darauf mit ÖFB-Legionär Marcel Sabitzer zusammenzuarbeiten. Er will das Team um den aktuellen Kapitän von RB Leipzig aufbauen und ihn zu einem zentralen Pfeiler seiner Mannschaft machen.

Marcel Sabitzer steht aktuell in seiner fünften Saison als Stammspieler bei RB Leipzig und gehört als Kapitän mit zehn Scorerpunkten in 24 Ligaspielen wieder zu den absoluten Leistungsträgern im Team von Julian Nagelsmann. Da sein Trainer, unter dem er im letzten Jahr mit 17 Scorerpunkten in 32 Bundesliga-Spielen seine beste Saison im deutschen Oberhaus spielte, aber den Verein mit Saisonende verlässt, könnte es auch den ehemaligen Rapid-Kicker aus dem Osten Deutschlands ziehen.

Sein Vertrag läuft jedenfalls mit Sommer 2022 aus, bisher konnte man sich auf keine Verlängerung einigen, will Leipzig also noch eine hohe Ablöse für seinen Kapitän erzielen, müsste man einen Verkauf im kommenden Transferfenster anpeilen. Doch ob der 48-fache Teamspieler Österreichs trotz der Möglichkeit mit einem Trainer wie José Mourinho zusammenzuarbeiten, in Kauf nimmt, nächstes Jahr nicht Champions League zu spielen, ist fraglich.

