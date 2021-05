Baumgartlinger arbeitet an seinem Comeback

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Für Julian Baumgartlinger könnte es noch in dieser Saison zum Comeback reichen

Ende Jänner musste sich ÖFB-Kapitän Julian Baumgartlinger einer schweren Knie-Operation unterziehen und ist seitdem zum Zusehen gezwungen. Der Heilungsverlauf des Bayer Leverkusen-Profis stimmt aber positiv, sodass ein Comeback in dieser Saison wohl möglich ist.

Ende Jänner zog sich ÖFB-Kapitän Julian Baumgartlinger im Duell mit Oliver Glasners VfL Wolfsburg nur fünf Minuten nach seiner Einwechslung einen Teilabriss des Kreuzbandes zu, musste sich anschließend einer schweren Knie-Operation unterziehen und arbeitet seitdem an seiner Rückkehr. Speziell mit Blick auf die kommende EM mit dem österreichischen Nationalteam, hofft der Bayer Leverkusen-Profi noch auf ein Comeback in der aktuellen Spielzeit.

Comeback am Saisonende realistisch

Der "kicker" gibt nun ein Update zum Heilungsverlauf des Mittelfeldspielers, der aktuell noch alleine mit Athletiktrainer Daniel Jouvin an seiner Rückkehr arbeitet, bald aber an die Belastungen des Mannschaftstraining herangeführt werden soll. Laut der deutschen Sportzeitschrift nimmt der Verlauf der Reha und seines aktuellen Trainingspensums einen positiven Verlauf, sodass momentan alles darauf hindeutet, dass der ÖFB-Kapitän noch in dieser Bundesliga-Saison sein Comeback auf dem Spielfeld feiern könnte.

Der Mittelfeldroutinier ist deshalb auch von seinem Team für das am 12. Mai startende Quarantäne-Trainingslager eingeplant, ein klares Zeichen, dass man dem Sechser noch Einsatzzeiten in der laufenden Spielzeit zutraut. Vieles hängt nun davon ab, wie das Belastungstraining in der aktuellen Situation abläuft. Läuft es weiterhin so optimal, so könnte Baumgartlinger bereits in der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining eingegliedert werden.

Zumindest für das Saison-Endspiel gegen Borussia Dortmund könnte es für Spielminuten für den ehemaligen Austria Wien-Kicker reichen, dessen guter Genesungsverlauf auch ein klares Zeichen an ÖFB-Teamchef Franco Foda ist. Der 82-fache Teamspieler Österreichs will als Kapitän unbedingt bei der EM-Runde mit dabei sein, stand jetzt ist die Wahrscheinlichkeit einer Teilnahme des Routiniers durchaus realistisch.

red