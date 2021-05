Die "Superbauern" sind noch nicht erstklassig

via www.imago-images.de

Die Aufstiegsfeier ist vertagt

Die "Superbauern" (De Superboeren) von De Graafschap haben ihren ersten Matchball auf den Aufstieg in die niederländische Eredivisie vergeben. Ein 1:1-Remis bei Jong Ajax am Freitagabend reichte noch nicht, um den zweiten Tabellenplatz hinter Meister SC Cambuur zu fixieren.

Die großartige Fan-Unterstützung zahlte sich also (noch) nicht aus. Zahlreiche Anhänger pilgerten per Traktor (rund 150 landwirtschaftliche Fahrzeuge sollen es gewesen sein) in die Hauptstadt. Allerdings ist die Ziellinie für die Superbauern wieder etwas näher gerückt.

Vor dem letzten Spieltag am kommenden Mittwoch liegt De Graafschap zwei Punkte vor den Go Ahead Eagles und Almere City sowie drei Zähler vor NAC Breda. Ein Heimsieg gegen den Tabellenzehnten Helmond Sport würde in jedem Fall reichen. Ein neuerliches Remis könnte fatal enden.

Ihren Spitznamen haben sich die Fans von De Graafschap übrigens mehr oder weniger selbst verpasst, da sie in den Großstädten immer "Bauern! Bauern!" (Boeren! Boeren!) begrüßt werden. Zuletzt waren die Superbauern 2018/2019 erstklassig.

