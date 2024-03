ÖFB-U17 besiegt in EM-Quali Slowenien

GEPA pictures/ Armin Rauthner

Martin Scherb kann stolz auf sein Team sein.

Österreichs U17-Nationalteam ist mit einem Sieg in die Eliterunde der EM-Qualifikation gestartet. Die Auswahl von Martin Scherb besiegte am Mittwoch beim Heim-Turnier in Wr. Neustadt Slowenien mit 2:0 (1:0). Florian Hangl (30.) und Oghenetejiri Adejenughure (62.) erzielten die Tore.

Die weiteren Gegner sind am Samstag (12.00 Uhr) Norwegen und zum Abschluss am 26. März (17.00) Turnierfavorit Spanien. Der Gruppensieger sowie die sieben besten Gruppenzweiten der acht Eliterundengruppen qualifizieren sich für die Endrunde von 20. Mai bis 5. Juni auf Zypern.

apa