Mittelfeldmann Pejic verlässt Rapid

APA/EXPA/THOMAS HAUMER

Spielte bei Rapid in dieser Saison keine Rolle mehr: Aleksa Pejic

Der SK Rapid hat nach Transferschluss in der Bundesliga noch einen Abgang zu vermelden. Mittelfeldmann Aleksa Pejic verlässt die Wiener und wechselt in seine Heimat Serbien zum aktuellen Tabellendritten TSC Backa Topola. Das gab Rapid am Donnerstag bekannt. In der Vorsaison, seiner ersten in Hütteldorf, war Pejic zu einem großen Teil noch Stammspieler. In der laufenden Spielzeit kam der 24-Jährige nach Verletzungsproblemen bei den Profis nicht mehr zum Einsatz.

Pejic war im Sommer 2022 von Schachtjor Soligorsk aus Belarus zu Rapid gewechselt. Für die Grün-Weißen absolvierte er 36 Pflichtspiele, Tor gelang ihm keines. Im Sommer wurde der defensive Mittelfeldspieler von einer Schambeinentzündung länger außer Gefecht gesetzt. "Er hat sich bei uns immer professionell verhalten und war auch ohne Einsatzzeiten ein geschätztes Teammitglied", betonte Rapids Sport-Geschäftsführer Markus Katzer. "Da wir auf seiner Position sehr gut besetzt sind, war ein Transfer die beste Entscheidung für alle Beteiligten."

apa