Minamino kriegt zweite Chance bei Liverpool

GEPA pictures/ David Geieregger

Besuch bei Freunden: Liverpools Takumi Minamino

Liverpool FC wird dem Ex-Salzburger Takumi Minamino nächste Saison an der Anfield Road eine zweite Chance geben. Das bestätigte Manager Jürgen Klopp in einem Interview mit dem "Official Matchday Programme" des LFC im Zuge des Heimspiels gegen Southampton.

Die Reds haben den Japaner ja am letzten Transfertag im Februar an die Saints verliehen. Minamino hatte das erst am Nachmittag nach dem Training erfahren.

>> Minamino spricht über Southampton-Leihe

Bei den Saints hat der 26-Jährige mehr Spielpraxis sammeln können und wird nach der Saison wieder wie geplant an die Anfield Road zurückkehren.

"Er hat sich dort gut entwickelt, was keine Überraschung ist", so Klopp im Matchday Programme über Minamino, "er ist ein wichtiger Spieler für uns und wird das auch in Zukunft sein."

red