Altach will gegen Ried Klassenerhalt fixieren

Daniel Nussbaumer wartet noch auf sein erstes Tor in der Qualirunde

Ein Punkt fehlt dem SCR Altach noch um aus eigener Kraft den Klassenerhalt in der Bundesliga zu fixieren. Um sich eine Zitterpartie in der letzten Runde zu ersparen, wollen die Vorarlberger deshalb am Samstag im Heimspiel gegen die SV Ried alles klarmachen. Die Innviertler sind bereits gerettet und haben keinen Druck mehr. Geklärt ist seit Freitag auch die Zukunft von Andreas Heraf, der dem Club erhalten bleibt und einen Zweijahresvertrag unterzeichnete.

Für das Saisonfinish können sich die Rieder nach oben orientieren, vier Punkte fehlen auf die Wiener Austria und Hartberg. "Es ist unglaublich, dass wir um die Europacup-Plätze noch mitspielen dürfen. Dafür müssten wir jetzt zuerst einmal beide Spiele gewinnen. Das wird schwer genug, wir wollen es aber probieren", verlautete Heraf. Im Tor bekommt der erst 20-jährige Lukas Gütlbauer seine Chance.

Bei den Vorarlbergern gab es vor der Partie noch viele Fragezeichen, Manuel Thurnwald, Csaba Bukta und Nosa Edokpolor könnten ausfallen. "Wir wissen, dass wir noch den einen Punkt brauchen und wollen den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen", betonte Altach-Trainer Damir Canadi. Den ersten Matchball auf dem Weg dorthin hatte sein Team zuletzt mit dem 3:3 in St. Pölten ausgelassen. "Wir haben uns im Spiel nach vorne entwickelt, schießen mittlerweile mehr Tore. Dafür hat die Defensive etwas gelitten. Da müssen wir wieder an der Balance arbeiten", erläuterte der Wiener.

Trotz seines Doppelpacks in der NV Arena wird Danilo Carando gegen "sehr kompakte" Rieder wohl nicht in der Startformation stehen. "Bei Carando geht es noch nicht für 90 Minuten. Im Sechzehner ist er sehr gut, außerhalb davon haben wir noch einiges an Arbeit vor uns", so Canadi. Seine Truppe könnte die ganze Saison gegen Ried unbesiegt bleiben, bisher gab es zwei Siege und zuletzt am 17. April im Innviertel ein 0:0-Remis.

