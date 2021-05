Ried vertraut weiter auf Andreas Heraf

SVR / Schlosser

SVR-Geschäftsführer Wöllinger, Andreas Heraf und Fiala

Drei Tage nach dem Fixieren des Klassenerhalts in der Bundesliga hat SV Ried Trainer Andreas Heraf mit einem Vertrag bis Sommer 2023 ausgestattet.

"Andreas Heraf hat in den vergangenen Wochen Stabilität in die Mannschaft gebracht und damit ganz wesentlich dazu beigetragen, dass wir unser Ziel erreicht haben. Diese Konstanz, die wir auf dem Platz gesehen haben, möchten wir auch auf der Position des Cheftrainers sicherstellen", wird SVR-Sportkoordinator Wolfgang Fiala in einer Aussendung der Innviertler zitiert.

"Ich freue mich riesig. Wir können jetzt da weitermachen, wo mir momentan mittendrin sind. Die Zusammenarbeit mit der Mannschaft funktioniert großartig. Wir wollen uns jeden Tag weiterentwickeln", sagt Heraf.

red