Lazaro: "Sehe vieles aus anderem Blickwinkel"

Uwe Kraft via www.imago-images.de

Valentino Lazaro hat in seiner bisherigen Karriere schon viel erlebt

Liefering, Red Bull Salzburg, Hertha BSC, Inter Mailand, Newcastle United und aktuell Borussia Mönchengladbach. Valentino Lazaro hat in seiner Karriere schon einiges gesehen und gilt bereits mit 25 Jahren als Wandervogel. Dem ÖFB-Kicker taugt es aber, ein wenig anders zu sein.

>> Die Vereinsstatistik von Valentino Lazaro in der weltfussball-Datenbank

Im Laufe seiner bisherigen Karriere hat Valentino Lazaro schon einiges sehen und erleben dürfen. Fünf Meistertitel sowie vier ÖFB-Cup-Titel konnte er mit Red Bull Salzburg sammeln, ehe er den Schritt nach Deutschland zu Hertha BSC Berlin wagte. Beim Hauptstadtklub musterte sich der ÖFB-Kicker zum Stammspieler, brachte es auf 65 Pflichtspieleinsätze, bei denen ihm fünf Tore und 13 Assists gelangen. Das Interesse von Topklubs ließ nicht lange auf sich warten, Inter Mailand schlug schließlich zu, doch Lazaro kam bei den "Nerazzurri" nie richtig an, brachte es seit seinem Wechsel zur Saison 2019/20 nur auf elf Pflichtspieleinsätze, ehe es leihweise zuerst nach Newcastle und dann nach Gladbach ging.

Zweite Chance bei Inter Mailand?

Dort konnte er wieder Motivation tanken, arbeitete sich zum Stammspieler und erzielte mit seinem Skorpion-Kick das Tor des Jahres in Deutschland. Sein bisheriger Karriereweg bisher sehr durchmischt, neben der österreichischen Liga, konnte er sich auch in England, Deutschland und Italien beweisen, für Lazaro nichts Ungewöhnliches, wie er gegenüber der "Krone" verrät: "Ich habe viele Kulturen in mehreren Ländern kennengelernt, sehe vieles aus einem anderen Blickwinkel. Besonders zu sein ist für mich normal!"

Nach dem sich der gebürtige Grazer in Salzburg über den Nachwuchs und das Farmteam FC Liefering schließlich beim österreichischen Meister etablieren konnte, heuerte er in Deutschland bei Hertha BSC an, wo er es gleich in seiner Debütsaison auf 26 Einsätze in der deutschen Bundesliga brachte, im zweiten Jahr sogar auf 31 Spiele. Sein Wechsel nach Italien zu Inter bedeutete für den ÖFB-Legionär einen kleinen Knick in der Karriere, er kam lediglich sechsmal in der Serie A zum Einsatz, auch weil er sich gleich zu Beginn eine Oberschenkelverletzung zuzog.

Last weeks of the season. 💯👊🏽 pic.twitter.com/wk8LmWcdi2 — Valentino Lazaro (@valentinolazaro) 3. Mai 2021

Nach Leihen zu Newcastle United und aktuell zu Borussia Mönchengladbach, will sich Lazaro aber bei Inter durchsetzen: "Leider hat Corona alles etwas verzögert. Aber ich sehe mich auf Schiene, habe noch einen langfristigen Vertrag beim aktuellen italienischen Meister. Das ist schon etwas Besonderes für einen kleinen Jungen aus Graz, der einfach nur Fußball spielen wollte, das darf man nicht vergessen."

Sein aktueller Fokus liegt aber erstmal am Saisonabschluss mit Gladbach, wo man die Qualifikation für die Europa League fixieren möchte. Aktuell liegt man hier zwei Spieltage vor Schluss auf Tabellenplatz sieben, punktgleich dahinter folgt aber schon Union Berlin. Danach geht es im Sommer zur EM, wo Lazaro als mittlerweile 30-facher Nationalspieler diesmal ein Stammleiberln im Team von Franco Foda winken dürfte: "2016 war ich nur erster Ersatzmann, darum freue ich mich jetzt umso mehr auf dieses Turnier, für solche Ereignisse spielt man Fußball."

red