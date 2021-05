Sabitzer offenbar mit Ausstiegsklausel

Christian Schroedter via www.imago-images.de

Marcel Sabitzer könnte RB Leipzig nach sechs Jahren verlassen

RB Leipzig droht im kommenden Transferfenster der Verlust seines Kapitäns Marcel Sabitzer. Der ÖFB-Legionär wird schon länger mit einem Transfer in Verbindung gebracht, vor allem Tottenham Hotspur soll weiterhin heiß auf den Offensivspieler sein. Der 27-jährige hat offenbar auch eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag.

>> Die Vereinsstatistik von Marcel Sabitzer in der weltfussball-Datenbank

Die Wechselgerüchte um ÖFB-Kicker Marcel Sabitzer von RB Leipzig reißen nicht ab. Seit Monaten wird der Kapitän des deutschen Vizemeisters mit einem Transfer in Verbindung gebracht, vor allem aus England soll in Form der Tottenham Hotspur großes Interesse am 27-jährigen Offensivspieler bestehen. Bis Sommer 2022 ist der ehemalige Rapid- und Admira-Kicker noch an seinen aktuellen Stammklub gebunden, doch offenbar sind den Leipzigern die Hände gebunden, sollte sich Sabitzer für seinen Wechsel im Sommer entscheiden.

Wird Sabitzer zu einem der teuersten Abgänge?

Laut einem Bericht der "Sportbild" beinhaltet der Vertrags des Kapitäns nämlich eine Ausstiegsklausel, laut der Sportzeitschrift könne Sabitzer RB Leipzig "für eine Summe über 50 Millionen Euro" verlassen, wodurch er sich in die Top drei der teuersten Leipzig-Abgänge hieven würde.

Sabitzer selbst hat bisher eine klare Aussage zu seiner näheren Zukunft vermieden und sich bisher auch nicht zu einer möglichen Vertragsverlängerung geäußert. Mögliche Gesprächs zwischen dem Kapitän und seinem Klub sollen Medienberichte zufolge gar nicht oder nur sehr schleppend vorankommen.

🙌 Auktion für den guten Zweck:



Bei @United_Charity wird aktuell ein von Marcel #Sabitzer getragenes und signiertes Trikot versteigert. Besonderes Highlight: Das 🌈 #UnserBallIstBunt-Ärmelbadge.



Bis Ende Mai könnt ihr mitbieten:

➡ https://t.co/BZZHM8oAdJ pic.twitter.com/LPt7lLoHyH — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) 18. Mai 2021

Marcel Sabitzer steht seit der Saison 2015/16 in Leipzig unter Vertrag und absolvierte bisher rund 226 Pflichtspiele für den deutschen Bundesligisten, konnte dabei 52 Tore und 42 Assists beisteuern. Seit dieser Saison ist der 48-fache Nationalspieler Österreichs auch Kapitän bei den Leipzigern und stand in der laufenden Bundesliga-Saison in 26 Spielen auf dem Platz.

Mit 262 Einsätzen ist der ÖFB-Kicker aktuell hinter Yussuf Pulsen der Spieler mit den meisten Einsätzen für RB Leipzig. Damit liegt er knapp vor Ex-Red Bull Salzburg-Tormann Péter Gulácsi, der es bisher auf 225 Einsätze für die Leipziger bringt. Der ehemalige Leipziger Stefan Ilsanker liegt in dieser Wertung mit 131 Einsätzen auf Platz 13, Konrad Lahmer aktuell schon mit 117 Pflichtspielen für den Klub aus dem Osten Deutschlands auf Platz 16.

red