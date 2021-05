Trimmel: "Behandle jeden Spieler gleich"

O.Behrendt via www.imago-images.de

Christopher Trimmel übernimmt bei Union Berlin Verantwortung

Mit dem 1. FC Union Berlin legt Christopher Trimmel eine wahre Erfolgssaison hin, liegt mit den "Eisernen" einen Spieltag vor Schluss auf einem Europacup-Platz und hat als Kapitän mit neun Assists seinen Beitrag daran. Auch im ÖFB-Team baut man auf die Erfahrung des 32-jährigen Ex-Rapidlers.

>> Die Vereinsstatistik von Christopher Trimmel in der weltfussball-Datenbank

Für Christopher Trimmel läuft es zurzeit. Mit seinem Klub Union Berlin steht der 34-jährige Abwehrroutinier einen Spieltag vor Ende der Saison auf einem Europacup-Platz und darf als Kapitän vom internationalen Geschäft mit seiner Mannschaft träumen. Zudem schaffte er es in den vorläufigen EM-Kader Österreichs und hat gute Chancen, im Sommer bei seinem ersten Großturnier dabei zu sein. Neun Assists stehen in der laufenden Spielzeit bei Christopher Trimmel zu buche, damit liegt er in dieser Statistik mannschaftsintern an der Spitze, ligaweit immerhin auf Platz 14.

"Ich muss die Bindung zwischen Team und Trainerstab halten"

Trotz seines höheren Fußballalters ist der ehemalige Rapid Wien-Spieler bei Union Berlin als Kapitän eine wichtige Stütze und nicht aus der Mannschaft zu denken. Auch im Nationalteam brachte er es dadurch im Herbst seiner Karriere auf weitere Einsätze und steht aktuell bei elf Spielen für die österreichische Nationalelf. Bei der kommenden Europameisterschaft wird Franco Foda wohl auch auf die Dienste des Rechtsverteidigers setzen, der nach Andreas Ulmer (35) der zweitälteste Spieler im vorläufigen Kader ist.

Trimmel gilt zudem als beliebter Spieler, setzt sich für soziale Dinge ein, hat nebenbei sein Hobby Tätowieren zum Beruf gemacht und ist auch in der Kabine ein wichtiger Ansprechpartner wie er im Gespräch mit der "Krone" erklärt: "Das Wichtigste ist gute Stimmung in der Kabine. Ich behandle jeden gleich. Egal, ob Star oder Junger. Und ich muss die Bindung zwischen Team und Trainerstab halten."

Gelernt hat er diese Ruhe von niemand geringerem als der SK Rapid-Legende Steffen Hofmann, mit dem er fünf Jahre bei den "Grün-Weißen" zusammengespielt hat: "Er war in Drucksituationen immer die Ruhe in Person." Neben seinem sportlichen Talent, zeigt sich die Vielseitigkeit Christopher Trimmel auch in seinem handwerklichen Geschick, sei es eben beim Tätowieren oder auch beim Erstellen einer Gesichtsmaske, wie zuletzt bei seinem vierten Nasenbeinbruch: "Es wurde nach einem 3-D-Gesichtsscan gefertigt. Das transparente Äußere war mir wichtig, weil bei den Vorgänger-Modellen das dunkle Material im Sichtfeld gestört hat."

In Sachen Tattoos hat der der 34-jährige Abwehrspezialist auch ein prominentes Vorbild, nämlich den Rücken von Zlatan Ibrahimović: "Sein Tätowierer hat es geschafft, viele bestehende großflächige Tattoos zu einem Kunstwerk zu verbinden." Seinen eigenen Körper zieren ebenfalls schon einige Kunstwerke. Im Hinblick auf die EM kann man da nur hoffen, dass Christopher Trimmel seine Präzision bei seinen Nebentätigkeiten auch auf den Fußballplatz mitnimmt, das tut er in dieser Saison aber ohnehin schon. In Sachen Assists bei Standars liegt er in Europa an der Spitze. Ob er das aber auch in Zukunft in Berlin tun wird, ist offen, sein Vertrag läuft mit Ende der Saison aus.

red