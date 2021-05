Trimmel verlängert bei Union Berlin

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Christopher Trimmel hält Union Berlin weiterhin die Treue

Christopher Trimmel wird auch in Zukunft beim FC Union Berlin die rechte Abwehrseite beackern. Wie der deutsche Bundesligist bekannt gab, hat man sich mit dem Kapitän auf die Verlängerung seines mit Saisonende auslaufenden Vertrags geeinigt.

>> Die Vereinsstatistik von Christopher Trimmel in der weltfussball-Datenbank

Der 1. FC Union Berlin kann auch in Zukunft auf die Dienste seines Kapitäns Christopher Trimmel zählen. Wie der deutsche Bundesligist bekannt gab, hat man sich mit dem 34-jährigen ÖFB-Kicker auf die Verlängerung seines mit Sommer auslaufenden Vertrags geeinigt. Trimmel schnürt seit Sommer 2014 seine Schuhe für die "Eisernen" und bringt es seitdem auf 228 Pflichtspiele, in denen ihm drei Tore sowie 51 Vorlagen gelangen. Seit 2018 ist der ehemalige Rapid Wien-Kicker zudem Mannschaftskapitän.

Erstes Bundesliga-Tor in der laufenden Saison

"Ich freue mich sehr, auch weiterhin für Union zu spielen. Ich habe mich hier vom ersten Tag an wohlgefühlt und mit dem Aufstieg ist ein persönlicher Traum in Erfüllung gegangen. Für uns geht es darum, Union in der Bundesliga zu etablieren und den ersten zwei Spielzeiten weitere hinzuzufügen. Das ist und bleibt eine anspruchsvolle Aufgabe, der ich mich gerne stelle", zeigt sich Christopher Trimmel sichtlich erfreut über seinen Verbleib.

Neun Vorlagen konnte er in der aktuellen Spielzeit beitragen, mit seinem Klub liegt er einen Spieltag vor Saisonende auf dem siebten Platz und damit auf Europacup-Kurs. In der laufenden Saison konnte er zudem erstmals als Torschütze in der deutschen Bundesliga in Erscheinung treten. Für das österreichische Nationalteam kam Trimmel bisher elfmal zum Einsatz.

"Christopher Trimmel gehört seit vielen Jahren zu unserem Kader und hat in jedem der sieben Jahre eine wichtige Rolle in der Mannschaft übernommen. Er ist aber nicht nur auf dem Platz ein Leistungsträger, sondern ebenso eine wichtige Stütze neben dem Platz. Wir freuen uns, ihn mit seiner Erfahrung auch weiterhin als wesentlichen Baustein unseres Teams einplanen zu können", so Union Berlin-Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert.

red