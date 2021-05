Admira trennt sich von Trainer Klaus Schmidt

GEPA pictures/ Manfred Binder

Schmidt muss wieder weg

23 Stunden vor dem letzten Meisterschaftsspiel der Saison gab Admira Donnerstagabend die Trennung von Trainer Klaus Schmidt bekannt.

Schmidt habe "zwei Mal in höchster Not geholfen". Man sei sehr dankbar, so die Niederösterreicher in einer Aussendung. "Klaus, du wirst immer ein Teil unserer Admira-Familie sein, und bist auch jederzeit willkommen", versichern die Südstädter im letzten Satz noch einmal.

Der im Sommer auslaufende Vertrag (Schmidt war ja zwischendurch länger beurlaubt - Horvath, Soldo, Helmes und Burić sprangen ein) werde nicht mehr verlängert.

red